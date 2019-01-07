Белогорск за рождение двойняшек в 2018 году выплатил семьям 400 тысяч рублей

Четыре семьи из Белогорска, родившие в 2018 году двойню, получили по 100 тысяч рублей из городского бюджета. В 2019 году семьям, где родятся двойняшки, также окажут материальную поддержку. Тем семьям, где родятся тройни, планируется выделение 3 миллионов рублей на приобретение благоустроенной квартиры.

На текущий год в Белогорске уже зарегистрировано 4 семьи, ожидающих двойню.

«Средства могут быть предоставлены только семьям, зарегистрированным по месту жительства на территории Белогорска не менее одного года, – рассказала начальник отдела учета и отчетности Ирина Говорун. – При этом выплата не привязывается к принципу нуждаемости семьи в улучшении жилищных условий».

Семья может реализовать свое право на получение и использование выплаты только один раз. Выплата будет осуществляться на основании заявления, которое необходимо подать родителям не позднее одного года с момента рождения детей.

Инициатором материальной помощи для тройняшек и двойняшек стал глава Белогорска Станислав Мелюков. С 2015 года в рамках муниципальной программы «Об адресной поддержке населения Белогорска» средства из бюджета получили 29 семей на сумму 5,8 миллиона рублей. Белогорск – единственное муниципальное образование в России, где реализуется такая программа.