Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
7февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:19 0

Белогорск за рождение двойняшек в 2018 году выплатил семьям 400 тысяч рублей

Белогорск за рождение двойняшек в 2018 году выплатил семьям 400 тысяч рублей
Фото: ru.depositphotos.com

Четыре семьи из Белогорска, родившие в 2018 году двойню, получили по 100 тысяч рублей из городского бюджета. В 2019 году семьям, где родятся двойняшки, также окажут материальную поддержку. Тем семьям, где родятся тройни, планируется выделение 3 миллионов рублей на приобретение благоустроенной квартиры.

На текущий год в Белогорске уже зарегистрировано 4 семьи, ожидающих двойню.

«Средства могут быть предоставлены только семьям, зарегистрированным по месту жительства на территории Белогорска не менее одного года, – рассказала начальник отдела учета и отчетности Ирина Говорун. – При этом выплата не привязывается к принципу нуждаемости семьи в улучшении жилищных условий».

Семья может реализовать свое право на получение и использование выплаты только один раз. Выплата будет осуществляться на основании заявления, которое необходимо подать родителям не позднее одного года с момента рождения детей.

Инициатором материальной помощи для тройняшек и двойняшек стал глава Белогорска Станислав Мелюков. С 2015 года в рамках муниципальной программы «Об адресной поддержке населения Белогорска» средства из бюджета получили 29 семей на сумму 5,8 миллиона рублей. Белогорск – единственное муниципальное образование в России, где реализуется такая программа.

Просмотров всего: 65

#администрация Белогорска #Белогорск #дети

распечатать


Происшествия 2

В Благовещенске в результате столкновения машин пострадал маленький ребенок

Общество 5

После усиления опор по Белогорскому путепроводу смогут ездить танки
Общество 32

Военкомат Белогорска объявил о наборе девушек-курсантов
Общество

Бригада Горэнерго устранила порыв в Белогорске
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь