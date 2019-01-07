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7февраля
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сегодня, 10:20 0

На Бурее подорвали еще 18 тонн тротила для спрямления русла реки

В районе обвала скальных пород на реке Бурея военные продолжают работы по восстановлению нормального гидрологического режима Бурейского водохранилища. Не прекращаются инженерные работы по расширению прорана.

За последние сутки в район проведения работ вертолетами армейской авиации доставлено около 22 тонн взрывчатых веществ и инженерных боеприпасов.

Взрывчатые вещества к местам непосредственной закладки доставляются на автомобилях повышенной проходимости «Камаз» и «Урал», а в труднодоступные места – на снегоходах «Буран».

Силами специалистов инженерных войск для спрямления русла в районе обвала на участке длиной 60 метров по правому берегу прораны проведен подрыв 18 тонн тротила.

Проводится работа по созданию зарядных камер по левому берегу прораны с помощью сосредоточенных зарядов. В зарядные камеры закладываются взрывчатые вещества, при подрыве которых будут обрушаться изгибы берега прораны и таким образом будет происходить спрямление русла реки.

Также заряды закладываются в шурфы, проделанные буровой установкой. По проложенной полевой дороге от деревни Ушман к месту обрушения доставлено дополнительное оборудование для бурения скважин в горной породе.

Всего к выполнению задач привлечено 520 человек, 43 единицы военной и специальной техники, в том числе шесть вертолетов армейской авиации, беспилотный летательный аппарат «Орлан-10», а также снегоходы, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Обрушение скального массива на реку Бурея в Хабаровском крае произошло 11 декабря 2018 года. По поручению президента России Владимира Путина для расчистки русла и проведения буровзрывных работ в целях восстановления нормального гидрологического режима Бурейского водохранилища задействованы силы и средства Минобороны России.

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#военные #Дальний Восток #природа #происшествия

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