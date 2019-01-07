В Благовещенске в результате столкновения машин пострадал маленький ребенок

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Утром 6 февраля в ДТП пострадал ребенок 2015 года рождения. Происшествие случилось около девяти часов утра в районе дома № 252 по улице Зейской.

Сообщается, что водитель «хендай соляриса» при повороте налево не предоставил преимущество в движении автомобилю «мазда демио», который двигался во встречном направлении прямо. В результате корейский автомобиль протаранил «мазду», в которой в момент удара находился маленький пассажир 2015 года рождения.

Ребенок получил травмы. В машине его перевозили в автокресле, но удар был такой силы, что оно не помогло, сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения по Благовещенску и Благовещенскому району.

За 6 дней февраля это уже четвертое ДТП, в котором травмируются несовершеннолетние. В полиции подчеркивают, что дети- пассажиры страдают исключительно из-за халатного поведения водителей транспортных средств.

Всего же за прошедшие сутки на дорогах Благовещенска и Благовещенского района зарегистрировано 18 дорожно-транспортных происшествий, в 2 ДТП 2 человека были травмированы.