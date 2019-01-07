Тындинцы рассказали мэру, как нужно развивать Дальний Восток

Фото: пресс-служба администрации Тынды

Мэр города Тынды Марина Михайлова продолжает принимать участие в общественном сборе предложений в Национальную программу по развитию Дальнего Востока. Такое поручение главам муниципалитетов дал губернатор Амурской области Василий Орлов.

Ежедневно глава города встречается с трудовыми коллективами и принимает предложения тындинцев по развитию и улучшению жизни на Дальнем Востоке, а также в столице БАМа. Уже прошло более тридцати встреч с сотрудниками тындинских предприятий.

«На встречах люди выдвигают отличные предложения по развитию Дальнего Востока, особенно активно предлагают идеи по развитию нашего города. Также сообщают мне, где у нас сломаны лестницы, где не почищена дорога. Мы это все учитываем, и вместе с горожанами улучшаем жизнь в нашем городе, – говорит Марина Михайлова. – По итогам встреч с тындинскими коллективами мы планируем сделать программу наказов жителей города и планомерно будем их исполнять. Хотим сделать такие встречи традиционными. Ведь обратная связь – это очень важно!».

На встрече с коллективом комплексного центра социального обслуживания населения поднимались острые вопросы, касающиеся разных сфер жизни.

В первую очередь сотрудницы центра озвучили главе города нехватку рабочих мест молодым специалистам. После окончания учебных заведений выпускники не возвращаются в Тынду ввиду отсутствия свободных вакансий, а также отсутствия достойной заработной платы.

«Дети не хотят возвращаться в наш город после учебы, потому что устроиться невозможно», – рассказали работники центра.

«Правильно, они и не приедут сюда. Например, мой сын окончил училище по профессии электрик. Мы обошли полгорода, нигде на работу его не берут. Все спрашивают опыт работы. А где он его должен взять, если нигде не устроиться. В итоге у меня электрик метет вокзал», – дополнила одна из сотрудниц.

Тема здравоохранения также поднимается на каждой встрече с коллективами. Люди жалуются на отсутствие высокотехнологичного медицинского оборудования, а также на невозможность попасть на прием к врачам.

«К врачам в детской поликлинике не попасть как в Мавзолей. Очереди огромные», – говорит один тындинский житель. «А я не могу попасть на прием к терапевту в Отделенческой больнице. У них нет электронной записи. Надо в полседьмого утра идти туда, чтобы занять очередь. И даже, если человек болеет, с температурой, надо все равно идти занимать очередь», – вторит ему другой.

Работники АО «Коммунальные системы БАМа» также озвучили главе города свои идеи по развитию Дальнего Востока. Сотрудники предложили вернуть прежний пенсионный возраст для северян, развить транспортную доступность. Особенно это касается авиаперелетов.

«Здорово, что в нашем городе появилась новая форма общения. Мэр приходит в рабочие коллективы. Мы можем напрямую рассказать о своих проблемах и задать вопросы. Это может касаться и детских площадок, где-то нет тротуаров, проблема с нашими домами и спросить про здравоохранение, – говорит сотрудница АО "КСБ" Елена Белитченко. – Мы это все озвучили, увидели, что взяли на контроль. Если и дальше будут продолжаться такие встречи, то мы уже можем спросить потом у мэра, почему не выполнены наши просьбы или наоборот, поблагодарить».

Развитие авиасообщений, доступное высокотехнологичное здравоохранение, привлечения молодых специалистов и предоставление им льгот, повышение районного коэффициента, снижение процентной ставки по ипотеке, строительство нового жилья – темы, которые поднимаются на каждой встрече с главой города.

Все озвученные предложения фиксируются в протоколе. Также каждый желающий получает анкету, в которой может индивидуально написать свои пожелания и идеи по развитию и улучшению Дальнего Востока.

Предложения от тындинцев будут направлены в Министерство РФ по развитию Дальнего Востока. Также свои предложения горожане могут зарегистрировать в приемной администрации города Тынды или написать на электронный адрес: goradm@tynda.ru

Сбор предложений продлится до 15 февраля.