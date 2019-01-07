Работникам двух предприятий Амурской области выплатили около миллиона долгов по зарплате

В Амурской области благодаря принятым мерам прокурорского реагирования работникам двух предприятий выплачено около миллиона рублей задолженности по зарплате. В отношении руководителей ООО «Горный» и ООО «Бурейская теплоснабжающая компания» прокуроры возбудили дела об административных правонарушениях.

По информации областной прокуратуры, прокуратурой Бурейского района в ходе проверки исполнения трудового законодательства установлено, что в конце 2018 года у ООО «Бурейская теплоснабжающая компания» образовалась задолженность по заработной плате перед 50 работником на сумму почти 500 тысяч рублей. Кроме того, прокуратурой Зейского района выявлена в таком же размере задолженность по заработной плате у ООО «Горный» перед 21 работником организации.

Чтобы устранить нарушения, территориальные прокуроры руководителям организаций внесли представления, которые рассмотрены и удовлетворены. Лица, по вине которых допущены нарушения, привлечены к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, в отношении руководителей ООО «Горный» и ООО «Бурейская теплоснабжающая компания» прокуроры возбудили дела об административных правонарушениях по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния) и части 7 статьи 5.27 КоАП РФ (совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 6 настоящей статьи, лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение) соответственно.

После принятого комплекса мер реагирования ООО «Горный» и ООО «Бурейская теплоснабжающая компания» погасили всю задолженность по заработной плате перед работниками.