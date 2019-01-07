России необходимы юристы по космическому праву: обзор прессы

Количество коррумпированных чиновников в России впечатляет; в стране возрождают вытрезвители; в России и Финляндии количество пьющих одинаково. Газеты читал ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Очень интересно

«Амурская правда» сегодня просто перенасыщена материалами, достойными прочтения, я же заострю ваше внимание на космической теме. Здесь рассказывается о том, что делают с метеоритами, которые упали на амурскую землю. Небесных пришельцев не так уж и много, но они есть, и каждый находится в поле зрения ученых. Узнаете, что часть из них была использована в прошлом для бытовых нужд – кто-то выковал топор, кто-то косу. Кто-то из частников, случайно нашедших космическую каменюку, для начала держит ее дома в качестве сувенира, а потом просто выбрасывает на помойку. Кто-то делает из них украшения (1 грамм метеорита стоит до 12 долларов). А кто-то от метеорита заряжается энергией. И еще вы узнаете, что метеорит вполне реально может упасть вам на голову. Поэтому ходите в шапках даже летом.

Вам статья

Кстати, о космосе. Раскрыв «Российскую газету», вы натолкнетесь на материал о том, что стране необходимы юристы-специалисты по космическому праву, чтобы отстаивать интересы России в случае возникновения территориальных споров при освоении Луны и других небесных тел. Поговорка – кто раньше встал, того и тапки – здесь не проходит, поэтому сколько бы ни высаживались на наш спутник американцы, это не будет означать, что Луна принадлежит им. А споры возникнут: на ночном светиле (и не только на нем) огромное количество полезных ископаемых. И в качестве примера назван недавно пролетевший невдалеке от Земли астероид, который нес 90 миллионов тонн платины. И хоть бы кусочек откололся, да?

Также в номере

Далее под заголовком «Есть посадки» «Российская газета» рассказала о том, что количество коррумпированных чиновников ошеломляет. Конкретных цифр я не нашел, их не опубликовали, допускаю, для того, чтобы мы не потеряли жизнеспособности от ошеломления. Статья большая, примеров много; заголовок говорит сам за себя, мол, есть и те, кого все-таки сажают. Прочитав статью, вы мысленно прокомментируете: «А сколько не сажают…» И возьмете в руки другую газету.

Напишут же такое

В еженедельнике «АиФ» целый разворот посвящен необходимости возрождения на государственном уровне вытрезвителей, упраздненных в 2011 году. Пишут, что без вытрезвителей – ну никак! Рассказывается об опыте нескольких российских городов, где уже созданы центры помощи людям, попавшим в неудобную ситуацию. Суммируя, скажу, что обслуживание (койка, белье, душ, медпомощь, набор антипохмельных напитков) там бесплатное, на работу и семье не сообщают. Ну и т.д. Про сокращение алкомагазинов и забегаловок не говорится. Хотя я и не совсем точен: как не говорится?! Рассказывается про председателя колхоза, который ходил с ружьем по домам, где гонят самогон (то есть, по всем домам), и расстреливал аппараты. А если кто грудью вставал на их защиту… В общем, прочтите сами, много интересного, говорю же, целый разворот.

Полный абзац

Тему противопьянства продолжает другой еженедельник – «Аргументы неделi». Здесь о том, что жители нашей страны думают, что финны пьют похлеще русских, а те считают, что русские перепивают финнов. Точку в этом споре ставит ВОЗ, приведя статистические данные, согласно которым победителей в алкосоревновании этих стран нет: потребление спиртного что в России, что в Финляндии совершенно одинаково. Более того, оно падает.

Знаете, какую причину снижения потребления алкоголя в России назвали специалисты ВОЗ? Непьющность президента Владимира Путина! Он не пьет, и страна перестает!

Правда, у меня вопрос возник: тогда почему в стране так много воруют? В газетах ответа не найдете, точно знаю: все прочел.