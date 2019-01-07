Амурским аграриям поставлена задача засевать поля только сортовыми семенами

Во время рабочего визита в Серышевский район губернатор Амурской области посетил два сельхозпредприятия – колхоз Новосергеевка и компанию «МисАгро». Он познакомился с работой фермы с герефордами и развитием семеноводчества.

Серышевский район находится в лидерах по числу начинающих фермеров, семейных ферм, кооперативов, сообщает пресс-служба областного правительства. В колхозе Новосергеевка губернатор посетил ферму с герефордами, в которой чуть более 400 голов.

«В прошлом году приобрели племенных быков из Челябинской области. В этом году уже получили приплод», – рассказала исполнительный директор колхоза Татьяна Михайленко.

Как пояснил министр сельского хозяйства Олег Турков, сейчас областное правительство прорабатывает новые порядки поддержки хозяйств, которые занимаются животноводством.

Отдельное внимание уделили семеноводчеству: колхоз в селе Новосергеевка в числе прочего специализируется на этом направлении.

«В этом году задача в целом по всей области, а не только в Серышевском районе, – чтобы не было ни одного хозяйства, которое посеет несортовые семена. Это очень важно. Это потенциал богатого урожая», – прокомментировал министр сельского хозяйства области Олег Турков.

«Сельское хозяйство – одна из ключевых отраслей Амурской области. И для Серышевского района – это важнейшее направление. Особое внимание надо уделить животноводству. Это позволит решить главную задачу, которая поставлена президентом – сохранение населения на территории Амурской области. Ведь в отрасли животноводства задействуется много различных специалистов, – прокомментировал Василий Орлов. – Сельскому хозяйству мы уделяем повышенное внимание и готовы оказывать фермерам и хозяйствам все меры поддержки».

Также глава региона в селе Николаевка посетил амбулаторию, уже в этом году для учреждения приобретут новый санитарный автомобиль, чтобы обслуживать отдаленные села.

Общую ситуацию в районе губернатору доложил глава муниципального образования Олег Кирдун: «Отопительный сезон проходит без сбоев. Идет активная подготовка к весенне-полевым работам. Завозят минеральные удобрения. В связи с изменениями в семеноводстве хозяйства активно заключают договоры по сортообновлению».