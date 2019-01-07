Движение поездов в Хабаровском крае, прерванное сходом вагонов, возобновилось

По состоянию на 00:49 (время хабаровское) 7 февраля на однопутном участке железной дороги в Верхнебуреинском районе завершены аварийно-восстановительные работы по расчистке и восстановлению железнодорожного полотна. Контактная сеть восстановлена. Движение составов возобновлено в полном объеме.

6 февраля на перегоне Дуссе-Алинь – Сулук Хабаровского края произошел сход вагонов. В результате происшествия опрокинулись 26 полувагонов с углем, были повреждены участок железнодорожного полотна протяженностью около 250 метров, 3 опоры линии электропередачи, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю. Пришлось приостановить движение грузовых поездов.

Один пассажирский состав, следовавший из Тынды в Комсомольск-на-Амуре был задержан. Для организации перевозки пассажиров (40 человек) между станциями Дуссе-Алинь и Сулук подготовили три автобуса. Затем на специально сформированном поезде из двух вагонов пассажиров отправили далее по маршруту.

Восстановительные работы проводились аварийно-ремонтными бригадами ДВРЖД. Всего было задействовано более 280 человек.