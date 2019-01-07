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7февраля
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сегодня, 09:12 1

Движение поездов в Хабаровском крае, прерванное сходом вагонов, возобновилось

Движение поездов в Хабаровском крае, прерванное сходом вагонов, возобновилось
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

По состоянию на 00:49 (время хабаровское) 7 февраля на однопутном участке железной дороги в Верхнебуреинском районе завершены аварийно-восстановительные работы по расчистке и восстановлению железнодорожного полотна. Контактная сеть восстановлена. Движение составов возобновлено в полном объеме.

6 февраля на перегоне Дуссе-Алинь – Сулук Хабаровского края произошел сход вагонов. В результате происшествия опрокинулись 26 полувагонов с углем, были повреждены участок железнодорожного полотна протяженностью около 250 метров, 3 опоры линии электропередачи, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю. Пришлось приостановить движение грузовых поездов.

Один пассажирский состав, следовавший из Тынды в Комсомольск-на-Амуре был задержан. Для организации перевозки пассажиров (40 человек) между станциями Дуссе-Алинь и Сулук подготовили три автобуса. Затем на специально сформированном поезде из двух вагонов пассажиров отправили далее по маршруту.

Восстановительные работы проводились аварийно-ремонтными бригадами ДВРЖД. Всего было задействовано более 280 человек.

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#Дальний Восток #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Алиса65

    Алиса65
    30 минут назад

    Это люди, ликвидирующие последствия схода - путевые рабочие, которым убрали все факторы вредности, а именно: тяжёлая работа на 40градусном морозе и такой же жаре. Следовательно почти наполовину усохла з/п, повысился пенсионный возраст до 65 лет, а и до 55 доживают не многие. Это "забота" о людях руководства РЖД, разжиревшего до такой степени, что люди для них просто мусор.

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