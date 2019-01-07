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сегодня, 09:07 0

Кокорину и Мамеву продлили срок заключения

Кокорину и Мамеву продлили срок заключения
Фото: instagram.com/kokorin9/?hl=ru

6 февраля Тверской суд продлил заключение Александра Кокорина и Павла Мамаева (а также Кирилла Кокорина и друга Мамаева, бывшего футболиста Александра Протасовицкого) до 8 апреля. Главный аргумент следствия, прописанный в ходатайстве, все тот же – футболистов нельзя выпускать, так как после освобождения они займутся преступной деятельностью.

Тверской суд формулировка о будущей преступной деятельности устроила уже в третий раз подряд. Суд продлил срок заключения футболистов в СИЗО на два месяца. Кокорин и Мамаев, которые были взяты под стражу в октябре прошлого года, проведут в СИЗО в общей сложности шесть месяцев.

Кокорин и Мамаев содержатся под стражей в качестве меры пресечения по уголовному делу, возбужденному по статьям «Хулиганство в составе группы лиц» и «Побои». Кроме того, в конце декабря им дополнительно предъявлены обвинения в умышленном причинении легкого вреда здоровью, сообщает Sports.ru.

8 октября футболисты, младший брат Кокорина Кирилл, а также Александр Протасовицкий приняли участие в драках в Москве.

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#криминал #футбол #шоу-бизнес

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