После усиления опор по Белогорскому путепроводу смогут ездить танки

В Белогорске в марте специалисты начнут работы по усилению путепровода. Все 24 колонны решено усилить металлическими конструкциями. Об этом главе города рассказал благовещенский эксперт, который разрабатывал проектное решение по постоянному укреплению путепровода, Анатолий Такмаков.

На разработку предложений эксперту потребовалось почти два месяца. Оптимальным он считает усиление ригелей консолями опор. Отмечено, что усилить путепровод металлическими конструкциями предстоит по всем 24 колоннам.

«Все усиления – это трудоемкий процесс, потому как эти все вещи нестандартные, и любая строительная организация, которая приступает к их исполнению, сначала получает начальный опыт, затем повышает производительность, – отметил Анатолий Такмаков. – Целесообразней начать усиление там, где нет ограничений со стороны движения железнодорожного транспорта по Транссибу. Это опора № 5. Следующая опора – № 3. После возможно снижение ограничения движения по грузоподъёмности.

Закрывать путепровод для движения автотранспорта на момент выполнения работ не потребуется. По предварительным расчетам, мероприятия по усилению займут три месяца, с марта по май 2019 года.

В завершение встречи глава Белогорска дал несколько поручений. Одно из них расчет сметной стоимости реализации проектного решения, предложенного Анатолием Такмаковым. Управление капитального строительства к выполнению поручения уже приступило.

«После усиления опор можно будет ездить танкам», – написал в своем аккаунте в Инстаграме Станислав Мелюков.

Фото: администрация Белогорска