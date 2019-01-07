Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
7февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:00 5

После усиления опор по Белогорскому путепроводу смогут ездить танки

После усиления опор по Белогорскому путепроводу смогут ездить танки
Фото: www.belogorck.ru

В Белогорске в марте специалисты начнут работы по усилению путепровода. Все 24 колонны решено усилить металлическими конструкциями. Об этом главе города рассказал благовещенский эксперт, который разрабатывал проектное решение по постоянному укреплению путепровода, Анатолий Такмаков.

На разработку предложений эксперту потребовалось почти два месяца. Оптимальным он считает усиление ригелей консолями опор. Отмечено, что усилить путепровод металлическими конструкциями предстоит по всем 24 колоннам.

«Все усиления – это трудоемкий процесс, потому как эти все вещи нестандартные, и любая строительная организация, которая приступает к их исполнению, сначала получает начальный опыт, затем повышает производительность, – отметил Анатолий Такмаков. – Целесообразней начать усиление там, где нет ограничений со стороны движения железнодорожного транспорта по Транссибу. Это опора № 5. Следующая опора – № 3. После возможно снижение ограничения движения по грузоподъёмности.

Закрывать путепровод для движения автотранспорта на момент выполнения работ не потребуется. По предварительным расчетам, мероприятия по усилению займут три месяца, с марта по май 2019 года.

В завершение встречи глава Белогорска дал несколько поручений. Одно из них расчет сметной стоимости реализации проектного решения, предложенного Анатолием Такмаковым. Управление капитального строительства к выполнению поручения уже приступило.

«После усиления опор можно будет ездить танкам», – написал в своем аккаунте в Инстаграме Станислав Мелюков.

Фото: администрация Белогорска

Просмотров всего: 220

#администрация Белогорска #строительство

распечатать


Общество

Белогорск за рождение двойняшек в 2018 году выплатил семьям 400 тысяч рублей
Культура 10

В Приамурье 17 домов приобрели статус культурного наследия
Экономика 10

В 2018 году больше всего подорожало жилье на вторичном рынке
Общество

За 13 миллионов ж/д вокзал Тынды сделают удобным для инвалидов
Комментарии
Показать все (5) Обсудить на форуме
  • МАКСИМ MAX

    МАКСИМ MAX
    1 час назад

    С кем Белогорск собрался воевать, и для чего, в этом случае нужен путепровод, если часть44432 находится рядом с промзоной, где есть выход на федеральную трассу? Подготовка к боям в городских условиях?

  • full

    full
    24 минуты назад

    Предлагаю Стасу немедленно приступить к разработке ПДД для танков в Белогорске.

  • холостяк

    холостяк
    20 минут назад

    Это случайно не тот мост в котором Икэперты уложили фундаментные блоки не на бетон а на песок и говорили что 5% высыпающегося песка это норма?

  • Клава

    Клава
    20 минут назад

    МАКСИМ MAX

    С кем Белогорск собрался воевать, и для чего, в этом случае нужен путепровод, если часть44432 находится рядом с промзоной, где есть выход на федеральную трассу? Подготовка к боям в городских условиях?



    ))) ой, вам бы лишь бы про бои))) Это же СМИ) Им важна читаемость новости, привлечение внимания. Белогорцам важно другое.

    Глава Белогорска Станислав Мелюков: «Путепровод при усилении перекрываться не будет»

    http://belogorck.ru/novosti/segodnya-v-gorode/35366-glava-belogorska-stanislav-melyukov-puteprovod-pri-usilenii-perekryvatsya-ne-budet

    а танки...шутка) Он сам написал в иснте

    s.meliukov

    ... я про танки в шутку написал... со смайлами... до 9 мая вряд ли успеем сделать (но точные сроки будут позже). А вообще эксперт сказал - как все сделаете, проблем не будет даже для танков)))

  • Алиса65

    Алиса65
    17 минут назад

    Когда был построен путепровод, то были установлены ограничения даже для грузового транспорта, а путепровод был новый. Сейчас опору "укрепили" и всё Okay... Ждём-с, когда рухнет? И какая необходимость ездить там танкам? И ещё, какая необходимость проводить каждый год военные парады с устаревшей техникой?. Мы. старшее поколение помним войну, а для подрастающего поколения это, как Куликовская битва, тем более. что патриотическое воспитание на уровне плинтуса.

Показать все (5) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь