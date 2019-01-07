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7февраля
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сегодня, 08:56 0

Морозы продолжают давить на Приамурье: прогноз погоды на 7 февраля

Морозы продолжают давить на Приамурье: прогноз погоды на 7 февраля
Фото: Амур.инфо

7 февраля в Амурской области переменно облачно, местами по западным районам слабый снег. Северо-западный ветер дует со скоростью 2-7, с усилением до 13 метров в секунду.

Температура воздуха в течение дня снизится до 22...27 градусов, по северо-востоку будет около 33.

В Благовещенске осадков не ожидается. Ветер с северо-запада разгонится 5-10 метров в секунду. Уличные термометры покажут в течение дня минус 22...24, сообщает Амурский гидрометцентр.

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