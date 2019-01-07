Гороскоп на 7 февраля: Водолеи будут нервничать, а Весы будут требовательны

Восход Солнца: 07:55

Заход Солнца: 17:32

Солнце в Водолее.

Овен. Звезды советуют не подписывать бумаг и документов без предварительной проверки. Последствия такой опрометчивости могут быть серьезные.

Телец. Звезды советуют Тельца сегодня жить в таком режиме, чтобы не утомиться раньше времени. Все просчитайте до мелочей, а потом беритесь за новую сферу деятельности.

Близнецы. He стоит планировать на данный день занятия, требующие физической или психологической выносливости, длительной концентрации внимания.

Рак. Вероятны реорганизация на работе, конфликты. Представители вашего знака могут проявлять излишнее рвение и захотят сразу же добиться результата.

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Лев. Выбор эффективного партнерства может стать вашей главной задачей сегодня и до конца февраля. Кроме заключения договоров до середины месяца вероятны также тайные переговоры.

Дева. Начатая работа потребует чрезмерного напряжения сил, способности быстро принимать решения, умения скрывать свои планы. Несмотря на эмоциональные перегрузки, Девы смогут преодолеть все препятствия.

Весы. В этот день не переусердствуйте с требованиями в отношении партнеров и подчиненных. Свои обязанности не перекладывайте на чужие плечи, помните, что лучше сделать все самому.

Скорпион. Вам придется подготовиться к предательству, козням, интригам. Не ждите благодарности и не отчаивайтесь, ведь в конце концов все когда-то заканчивается.

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Стрелец. Чутье подскажет типичным представителям знака, что суете и рискам лучше предпочесть отдых, уединение, свободное творчество, эмоционально комфортную среду или необременительное занятие.

Козерог. Вы прекрасно преодолеете все финансовые трудности, которые встанут у него на пути. Правда, без помощи влиятельных лиц не обойдется, но основные заботы и хлопоты вы возьмете на себя.

Водолей. Сегодня Водолея будут раздражать практически все, кому не посчастливилось оказаться на его пути! Вам даже может показаться, что окружающие намеренно выводят Вас из себя.

Рыбы. День символизирует выбор цели, концентрацию энергии и усиления внешнего влияния. День может принести Рыбам необъяснимую тревогу, ощущение раздвоения, просчеты, обманы.

Астролог: Вальдемар Небоходцев