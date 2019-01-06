Амурские студенты вышли на связь с МКС

В Амурском госуниверситете установили радиосвязь с Международной космической станцией. Первокурсники космических специальностей вышли на связь с космонавтом Олегом Кононенко. В составе нынешней экспедиции на МКС он единственный россиянин.

В Благовещенске в центре управления полетами АмГУ собрались первокурсники – будущие проектировщики космических аппаратов, космонавты. Они подготовили около десятка вопросов. И хотели услышать ответы на них из первых уст.

На связи был герой России космонавт Олег Кононенко. На борту международной космической станции он находится с 3 декабря, за это время совершил несколько выходов в открытый космос. Он единственный россиянин в составе нынешней экспедиции.

Студентов интересовали, например, объекты в космосе, которым невозможно дать объяснение, восстановление организма после космического путешествия. Но в итоге ни на один вопрос получить ответа не удалось.

«Было прохождение радиоволн так называемых и в данном случае не получилось, возможно, что-то не удалось подключить на МКС. Мы можем при помощи своей аппаратуры проводить радиосвязь только во время нахождения МКС над нами, когда она пролетает над благовещенском, тогда мы можем установить прямой контакт. К сожалению, если она уходит из зоны радиовидимости, то мы разговор получить не сможем», – сказал инженер Амурского центра управления полетами АмГУ Герман Лебедев.

В декабре прошлого года студенты уже выходили на связь с МКС и разговаривали с космонавтом-испытателем Сергеем Прокопьевым. После нынешнего несостоявшегося разговора с космосом сотрудники АмГУ планируют подать заявку, чтобы установить связь повторно.