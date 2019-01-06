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Благовещенские студенты стали нарушителями госграницы

Благовещенские студенты стали нарушителями госграницы

Амурские пограничники провели профилактическую беседу со студентами. Речь шла о попытках незаконного пересечения границы на Амуре. Только за январь этого года пограничники пресекли четыре таких случая. Столько же раз границу пытались перейти в прошлом году за весь период ледостава – с ноября по апрель.

В этом году нарушителями были благовещенские студенты. Они двигались, минуя запрещающие таблички, в сторону границы. Одни пытались перейти на другой берег Амура, чтобы пошутить, снять это все на видео и выложить в соцсети. Другие в преддверии международного хоккейного матча хотели попасть на хоккейную площадку.

Всех потенциальных нарушителей задержали и провели с ними профилактическую беседу.

«Уголовным кодексом РФ статья 32 предусмотрено наказание – административный штраф от 200 тысяч рублей до 4 лет лишения свободы. А если это сделано в составе группы лиц, то до 6 лет лишения свободы», – рассказал сотрудник пограничного управления ФСБ России Алексей Борисов.

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#вузы #закон #ссузы

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