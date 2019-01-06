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сегодня, 20:24 10

Юрий Трутнев: качество жизни на Дальнем Востоке ниже среднего уровня по России

Юрий Трутнев: качество жизни на Дальнем Востоке ниже среднего уровня по России
Фото: primorsky.ru

Показатели качества жизни на Дальнем Востоке остаются ниже среднероссийских. К 2024 году они должны превысить средние по стране. Об этом сообщил вице-премьер, полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев.

Ранее о том, что многие ключевые показатели регионов Дальнего Востока отстают от среднероссийских, говорил министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов. Так, к примеру, продолжительность жизни в ДФО 70,1 года при среднероссийском показателе 72,7. Что касается Приамурья, то этот показатель еще ниже – 69,1. Выше общероссийских также показатели смертности трудоспособного населения.

«Есть решение президента. Его поручение о том, чтобы к 2024 году все основные показатели жизни людей на Дальнем Востоке превышали среднероссийские. Сегодня большинство таких показателей пока, к сожалению, отстает. Поэтому работа предстоит большая», – сказал Трутнев на пресс-конференции в ТАСС.

Полпред президента в ДФО также высказал мнение по вопросу создания специальных преференций для людей, живущих на Дальнем Востоке.

«Отдельно создавать систему преференций за то, что человек живет на Дальнем Востоке, считаю абсолютно странным. Тогда нужно создавать аналогичные системы за то, что человек живет в Сибири и на Урале – там тоже все не совсем сладко. Отдельно создать какие-то выплаты за то, что человек живет на Дальнем Востоке, считаю абсолютно бессмысленным», – сказал Трутнев.

По его словам, сейчас власти ведут большую работу по развитию регионов ДФО. «Я не знаю, рассматривать как льготы или нет, то, что мы говорим о поддержке инвестиционных проектов, о налоговых преференциях, создании условий для жизни людей, улучшении качества медицинской помощи, образования и так далее. Это ведь делается для всех – и для приезжих, и для тех, кто живет на Дальнем Востоке, тех, кто там будет жить», – добавил вице-премьер.

Трутнев отметил, что совершенствование механизмов социально-экономического развития ДФО будет продолжаться. «Большие надежды возлагаю на реализацию национальных проектов на территории Дальнего Востока, на создание национальной программы развития ДФО. И здесь будем убирать те проблемы, которые являются болезненными для местных жителей», – сказал Трутнев.

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#Дальний Восток

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Комментарии
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  • starco

    starco
    49 минут назад

    Ну то есть на Северном Кавказе - есть система преференций, нехарактерная для других регионов. Можно развивать Сочи и Крым. А Дальний Восток - обычный регион России, и какие-то преференции ему не нужны. Теперь понятно, почему все попытки хотя бы удержать людей на Дальнем Востоке проваливаются с оглушительным треском. Мы - обычный регион России, такой же, как Рязань или Ярославль. Впрочем, не хочу обидеть жителей этих городов - им тоже, как и дальневосточникам, не повезло родиться хотя бы в Южном Бутово...

  • Stat

    Stat
    30 минут назад

    Непременно повысится, как только введут платные дороги...

  • vanzelka

    vanzelka
    26 минут назад

    Чинушам местным зарплаты повысить и тогда средняя ЗП и качество жизни по региону станет среднем

  • Румит

    Румит
    21 минута назад

    Цитата: "Вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев не доволен темпами роста экономики дальневосточного региона.

    "Удовлетворены ли мы тем, как идут дела? Ответ - не совсем. 4,4 процента - это неплохой темп роста, это и для мировой экономики неплохой темп роста. Но президент Владимир Путин на прошлом Восточном экономическом форуме поставил перед нами задачу - 6 процентов роста", - сказал Трутнев. По его словам, власти продолжат работу над ускорением темпов роста в регионе".

  • Oldlord

    Oldlord
    19 минут назад

    Зарплату чиновникам от власти надо положить не более двукратную от средней по региону.

    Вот тогда им будет к чему стремиться.

  • Румит

    Румит
    14 минут назад

    9 апреля 2014 http://www.vesti.ru/doc.html?id=1461443

    "Мнение": Юрий Трутнев о развитии Дальнего Востока

    "Мы планируем привлечь около двух триллионов рублей частных инвестиций и создать сорок тысяч рабочих мест", — сообщил в интервью программе "Мнение" вице-премьер РФ, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

    "Мы намерены вкладываться эффективно — так, чтобы минимум бюджетных вложений приводили к большим частным инвестициям. Из 400 рассмотренных нами инвестиционных проектов 23 отмечены приоритетными для государственного софинансирования. Это проекты в лесном секторе, сфере полезных ископаемых, в части логистической инфраструктуры и целый ряд проектов в промышленной сфере, — сказал Трутнев. — Дальний Восток окружают самые быстроразвивающиеся страны мира и развитие округа необходимо строить на экспорте. Если ориентировать Дальний Восток с точки зрения торговли, производства не столько на центральную часть, но и рынки соседей, то месторасположение идеально".

    "Мы постараемся создать пример успешных административных практик. Это будут территории, к которым мы сможем подвести инфраструктуру, где мы сможем взять земли, чтобы предоставить их инвесторам", — отметил Трутнев.

    Говоря о территориях опережающего развития, Юрий Трутнев подчеркнул, что все проекты на стадии рассмотрения. На стартапы потребуются немалые инвестиции, на эти цели планируется потратить до 2017 года порядка 30 миллиардов рублей.

    Также полпред президента в ДФО рассказал о планах развития острова Русский. Он сообщил, что хочет создать там интеллектуальный центр, куда будут привлекать молодых ученых из России и соседних азиатских стран.

    Каждый раз одно и то же. Ни за что не отвечаю, только планируем.

  • evgenii-456

    evgenii-456
    13 минут назад

    со статистикой поработают и всё.

  • demon

    demon
    7 минут назад

    Побольше таких трутней, глядишь, и заживём!!!

  • Alexx555

    Alexx555
    6 минут назад

    С таким полпредрм только хуже будут люди жить на дальнем востоке. Сплошная болтовня, показуха и очковтирательство. Гнилая власть, ворье и обманщики.

  • тоже из Белогорска

    тоже из Белогорска
    5 минут назад

    Oldlord

    Зарплату чиновникам от власти надо положить не более двукратную от средней по региону.

    Вот тогда им будет к чему стремиться.



    Ух ты! Если средняя по области 40 (http://www.amur.info/news/2018/01/08/143149), то у муниципалов должно быть 80???? Мы согласны!!!! Куда придти за зарплатой такой?

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