Юрий Трутнев: качество жизни на Дальнем Востоке ниже среднего уровня по России

Показатели качества жизни на Дальнем Востоке остаются ниже среднероссийских. К 2024 году они должны превысить средние по стране. Об этом сообщил вице-премьер, полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев.

Ранее о том, что многие ключевые показатели регионов Дальнего Востока отстают от среднероссийских, говорил министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов. Так, к примеру, продолжительность жизни в ДФО 70,1 года при среднероссийском показателе 72,7. Что касается Приамурья, то этот показатель еще ниже – 69,1. Выше общероссийских также показатели смертности трудоспособного населения.

«Есть решение президента. Его поручение о том, чтобы к 2024 году все основные показатели жизни людей на Дальнем Востоке превышали среднероссийские. Сегодня большинство таких показателей пока, к сожалению, отстает. Поэтому работа предстоит большая», – сказал Трутнев на пресс-конференции в ТАСС.

Полпред президента в ДФО также высказал мнение по вопросу создания специальных преференций для людей, живущих на Дальнем Востоке.

«Отдельно создавать систему преференций за то, что человек живет на Дальнем Востоке, считаю абсолютно странным. Тогда нужно создавать аналогичные системы за то, что человек живет в Сибири и на Урале – там тоже все не совсем сладко. Отдельно создать какие-то выплаты за то, что человек живет на Дальнем Востоке, считаю абсолютно бессмысленным», – сказал Трутнев.

По его словам, сейчас власти ведут большую работу по развитию регионов ДФО. «Я не знаю, рассматривать как льготы или нет, то, что мы говорим о поддержке инвестиционных проектов, о налоговых преференциях, создании условий для жизни людей, улучшении качества медицинской помощи, образования и так далее. Это ведь делается для всех – и для приезжих, и для тех, кто живет на Дальнем Востоке, тех, кто там будет жить», – добавил вице-премьер.

Трутнев отметил, что совершенствование механизмов социально-экономического развития ДФО будет продолжаться. «Большие надежды возлагаю на реализацию национальных проектов на территории Дальнего Востока, на создание национальной программы развития ДФО. И здесь будем убирать те проблемы, которые являются болезненными для местных жителей», – сказал Трутнев.