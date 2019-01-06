«Месть Лиззи Борден», «Клаустрофобы», «Как я стал русским»: кинопремьеры недели

На этой неделе благовещенцам покажут сразу 11 кинопремьер: совместный фильм России и Китая «Как я стал русским», триллер «Клаустрофобы», драматический триллер «Месть Лиззи Борден», два мультфильма «Лего Фильм 2» и «Мирай из будущего», драма «Вернуть Бена», биографические драмы «Ван Гог. На пороге вечности» и «Красивый мальчик», криминальный триллер «Завод», боевик «Снегоуборщик», фэнтези «Тим Талер, или Проданный смех». Амур.инфо рассказывает об очередных киноновинках.

Как я стал русским

Понравиться отцу своей невесты – задача не из легких. С этой проблемой сталкивается китайский парень Пен, когда отправляется в Москву за своей любовью – Ирой, даже не подозревая, какой кошмар его ждет. Ведь ее отец Анатолий совсем не готов отдавать свою дочь первому встречному, и у него на этот случай припасен свой план по избавлению… Однако отцу невесты и жениху придется научиться уважать друг друга, если они хотят сохранить рядом с собой девушку, которую любят больше всего на свете.

Актеры: Дун Чан, Елизавета Кононова, Виталий Хаев, Грант Тохатян. Режиссер: Акаки Сахелашвили, Ся Хао

Фильм покажут в АОДНТ, «Островах», ДК профсоюзов, «Киноцентре».

Клаустрофобы

Получив от таинственной организации приглашение сыграть в квест, победитель которого получит солидную сумму, шестеро незнакомых между собой людей решают попытать удачу. Но совсем скоро им становится понятно, что их выбрали для игры не случайно, задания не такие безобидные, и им грозит вполне реальная опасность, а ставка в игре — их собственные жизни.

Актеры: Тейлор Расселл, Логан Миллер, Джей Эллис, Тайлер Лабин. Режиссер: Адам Робител.

Фильм можно посмотреть в кинотеатре «Премиум» в ТРЦ «Острова», в ДК профсоюзов и «Киноцентре».

Месть Лиззи Борден

4 августа 1892 года усадьба состоятельной семьи Борден огласилась дикими криками. Служанка обнаружила изуродованные и окровавленные тела главы семейства и его жены. Кто-то нанес супружеской паре десятки зверских ударов топором. Следов ограбления не нашли, и основной подозреваемой стала девушка, чьи отец и мачеха были убиты с поразительной жестокостью. Расследование этого преступления вылилось в одно из самых известных и невероятных дел в истории американской криминалистики, в легенду о насилии и мести, о тайной и запретной страсти.

Актеры: Кристен Стюарт, Хлоя Севиньи, Ким Диккенс, Фиона Шоу, Дэнис О’Хэр. Режиссер: Крэйг Уилльям Макнейлл.

Фильм покажут в кинотеатре «Премиум» в ТРЦ «Острова».

Лего Фильм 2

Прошло пять лет с тех пор, когда все было прекрасно, и теперь герои столкнулись с новой невероятной угрозой — захватчиками LEGO DUPLO®, прибывшими из космоса и разрушающими всё на своем пути куда быстрее, чем герои могут построить вновь. В борьбе за восстановление гармонии во вселенной ЛЕГО Эммет, Люся, Бэтмен и их верные друзья отправятся в далекие неизведанные миры, в том числе необыкновенную галактику, где всегда царит музыка. Героям предстоит доказать свою смелость, находчивость и мастерство, а также понять, что каждый из них — особенный.

Актеры: Крис Пратт, Элизабет Бэнкс, Уилл Арнетт, Тиффани Хэддиш. Режиссер: Майк Митчелл.

Мультфильм можно посмотреть в кинотеатре «Премиум» в ТРЦ «Острова», ДК профсоюзов, «Киноцентре».

Мирай из будущего

Мальчик Кун наслаждается беззаботным детством, пока на свет не появляется его маленькая сестра Мирай. Кун очень ревнует родителей к ней, так как младенец притягивает к себе все их внимание. Он часто прячется на заднем дворе дома, где растет магическое семейное дерево. Внезапно Кун оказывается в фантастическом мире, где переплелись настоящее, прошлое и будущее. Один за другим он встречает своих родственников из разных времен: маму он видит маленькой девочкой, прадедушку — сильным юношей, а свою младшую сестру — тинейджером. Благодаря этим невероятным приключениям, Кун открывает для себя новый мир.

Актеры: Ребекка Холл, Джон Чо, Дэниэл Дэ Ким, Криспин Фриман. Режиссер: Мамору Хосода.

Мультфильм покажут в кинотеатре «Премиум» в ТРЦ «Острова», ДК профсоюзов.

Вернуть Бена

В канун Рождества Бен Барнс сбегает из реабилитационного центра и возвращается домой. В свое время хлебнувшая с ним горя мать тепло принимает сына, но скоро убеждается, что ничего не изменилось — от парня по-прежнему нужно ждать беды. У нее есть 24 часа, чтобы уберечь сына от опасности. Но как далеко можно зайти, спасая тех, кого мы любим?

Актеры: Джулия Робертс, Лукас Хеджес, Кортни Б. Вэнс, Кэтрин Ньютон. Режиссер: Питер Хеджес.

Фильм покажут в ТРЦ «Острова».

Ван Гог. На пороге вечности

Винсент Ван Гог был одержим живописью и мечтал изменить мир. Он жил в Париже на Монмартре и водил дружбу с Полем Гогеном. Из спиртного отдавал предпочтение абсенту, а если уж влюблялся, то со всей страстью. В то время его холсты почти не продавались, а сегодня — одни из самых дорогих в мире. Как истинный гений, он всегда находился на пороге вечности…

Актеры: Уиллем Дефо, Руперт Френд, Оскар Айзек, Мадс Миккельсен. Режиссер: Джулиан Шнабель.

Посмотреть ленту можно в ТРЦ «Острова», ДК профсоюзов.

Завод

Прямо посреди дня из своего «мерса» похищен местный олигарх Калугин. Неизвестные в балаклавах потребовали за него большой выкуп. Отвезти деньги берётся глава личной охраны бизнесмена по кличке Туман. Его вооружённые до зубов «спецы» приезжают ночью на завод Калугина, где теперь босса держат в заложниках.

Они пока не знают, что те, другие, забаррикадировавшиеся в цехе — это местные рабочие во главе с бывшим спецназовцем по прозвищу Седой. Полгода без зарплаты и предстоящее банкротство завода толкнули их на отчаянный шаг. Чтобы вытащить своего хозяина, «спецы» не остановятся ни перед чем. Но в отличие от них «работягам» больше нечего терять…

Актеры: Денис Шведов, Андрей Смоляков, Владислав Абашин, Иван Янковский. Режиссер: Юрий Быков.

Фильм можно посмотреть в ТРЦ «Острова» и «Киноцентре».

Снегоуборщик

Мистер Коксман — примерный семьянин и уважаемый гражданин, размеренная жизнь которого заканчивается, когда наркоторговцы убивают его сына. В поисках справедливости он с ледяным хладнокровием начинает изощренно убирать бандитов одного за другим.

Актеры: Лиам Нисон, Лора Дерн, Эмми Россам, Том Бейтман. Режиссер: Ханс Петтер Муланд.

Картину покажут в ТРЦ «Острова», ДК профсоюзов.

Тим Талер, или Проданный смех

Мальчик по имени Тим Талер больше всего на свете любил смеяться, и смех у него был жутко заразительным. Однажды на скачках Тим знакомится со странным господином, который предлагает мальчику интересную сделку: Тим продаёт ему свой смех и теперь будет выигрывать любые пари…

Актеры: Арвед Фризе, Юстус фон Донаньи, Аксель Праль, Андреас Шмидт, Жюль Херман. Режиссер: Андреас Дрезен.

Фильм покажут в ТРЦ «Острова».

Красивый мальчик

Дэвид Шефф переживает трагедию: его милый и очаровательный сын Ник стал наркоманом. Откуда взялась пагубная привычка? Ник растёт в любящей семье, он отлично учится, ни в чём не нуждается. Развод родителей прошёл спокойно. С матерью, живущей в Лос-Анджелесе, Ник общается до сих пор. Пытаясь найти ответы, Дэвид вспоминает, каким ребёнок был раньше — вдумчивым и красивым мальчиком.

Актеры: Стив Карелл, Мора Тирни, Джек Дилан Грейзер, Окли Булл, Кристиан Конвери. Режиссер: Феликс ван Грунинген.

Посмотреть фильм можно в ДК профсоюзов.