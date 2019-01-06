Поезд Тында – Комсомольск прибыл на станцию Дуссе-Алинь без задержек

Для организации перевозки пассажиров (40 человек) между станциями Дуссе-Алинь и Сулук подготовлены три автобуса, затем на специально сформированном поезде из двух вагонов пассажиры будут отправлены далее по маршруту. Прибытие поезда в конечный пункт, в Комсомольск-на-Амуре, планируется в 23:28 по Москве 6 февраля, согласно графику.

Как сообщалось ранее, 5 февраля в 23:18 по московскому времени на перегоне Дуссе-Алинь – Сулук ДВЖД произошел сход 27 вагонов, груженных углем. В результате происшествия никто не пострадал. Угрозы экологии нет. Рельсошпальная решетка повреждена на 250 метров, пострадали три опоры линии электропередачи.

Для ликвидации последствий схода на место происшествия прибыли восстановительные поезда со станций Новый Ургал, Постышево и Комсомольск. Кроме того, задействованы 287 работников дирекции инфраструктуры и энергохозяйства. Причина происшествия выясняется.

Оперативную информацию о движении поездов можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный), сообщается на сайте ДВЖД.