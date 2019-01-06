Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
6февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 19:20 1

Амурчанин спросил Юрия Трутнева, можно ли сделать Дальний Восток ближе к Москве

Амурчанин спросил Юрия Трутнева, можно ли сделать Дальний Восток ближе к Москве
Фото: vostok.today

Вопрос о субсидированных перевозках из Дальнего Востока в другие регионы России задал зампреду Юрию Трутневу амурский журналист Андрей Анохин. Пресс-конференция, посвященная планам развития ДФО в 2019 году, прошла 6 февраля.

Амурчанин поинтересовался, можно ли сделать Дальний Восток ближе к Москве, есть ли возможность расширения программы субсидированных авиаперевозок.

Юрий Трутнев переадресовал вопрос министру по развитию Дальнего Востока Александру Козлову как экс-губернатору Амурской области, сообщает Vostok.Today. По словам министра, вопрос субсидированных авиаперевозок очень важен для ДФО. Понимание этого есть в правительстве России.

Принимаемые меры с июня 2018 года позволили переломить сложившуюся динамику, отметили в Минвостокразвития. Суммарно по двум программам на ДФО в 2018 году выделено 4,5 миллиарда рублей (порядка 66 % от общей суммы всех выделенных субсидий на воздушные перевозки). Перевезено 584 000 пассажиров.

В 2019 году действие программы стало круглогодичным, кроме того, включены новые маршруты (добавлено 64 новых маршрута, всего стало 134 дальневосточных маршрута), также предоставлено право многодетным родителям воспользоваться субсидируемой перевозкой.

На субсидирование пока выделено 2,8 миллиарда рублей. Минтрансом России, подготовлен проект распоряжения о выделении из резервного фонда правительства РФ дополнительных 5,2 миллиарда. Это позволит перевезти 1 266 000 человек.

«Главное, чтобы билеты не продавали только в часы пик. Они должны поступать в продажу 1 января и заканчиваться 31 декабря», — сообщил Александр Козлов.

Кроме того, в этом году выросло количество направлений — сразу на 64. Из них 28 пока «не полетели», однако министр отметил, что этот вопрос сейчас решается в сотрудничестве с Росавиацией.

Просмотров всего: 501

#Дальний Восток #транспорт

распечатать


Общество 10

Юрий Трутнев: качество жизни на Дальнем Востоке ниже среднего уровня по России
Общество

Поезд Тында – Комсомольск прибыл на станцию Дуссе-Алинь без задержек
Происшествия 1

Большегруз дальнобойщика заглох ночью на федеральной трассе

Общество 13

В здравоохранении Сахалина, которым заведует Алексей Пак, выявили нецелевые расходы
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Sah

    Sah
    53 минуты назад



    Амурчанин спросил Юрия Трутнева



    а у этого гражданина и спрашивать смысла нет, как я понимаю:

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь