Амурчанин спросил Юрия Трутнева, можно ли сделать Дальний Восток ближе к Москве

Вопрос о субсидированных перевозках из Дальнего Востока в другие регионы России задал зампреду Юрию Трутневу амурский журналист Андрей Анохин. Пресс-конференция, посвященная планам развития ДФО в 2019 году, прошла 6 февраля.

Амурчанин поинтересовался, можно ли сделать Дальний Восток ближе к Москве, есть ли возможность расширения программы субсидированных авиаперевозок.

Юрий Трутнев переадресовал вопрос министру по развитию Дальнего Востока Александру Козлову как экс-губернатору Амурской области, сообщает Vostok.Today. По словам министра, вопрос субсидированных авиаперевозок очень важен для ДФО. Понимание этого есть в правительстве России.

Принимаемые меры с июня 2018 года позволили переломить сложившуюся динамику, отметили в Минвостокразвития. Суммарно по двум программам на ДФО в 2018 году выделено 4,5 миллиарда рублей (порядка 66 % от общей суммы всех выделенных субсидий на воздушные перевозки). Перевезено 584 000 пассажиров.

В 2019 году действие программы стало круглогодичным, кроме того, включены новые маршруты (добавлено 64 новых маршрута, всего стало 134 дальневосточных маршрута), также предоставлено право многодетным родителям воспользоваться субсидируемой перевозкой.

На субсидирование пока выделено 2,8 миллиарда рублей. Минтрансом России, подготовлен проект распоряжения о выделении из резервного фонда правительства РФ дополнительных 5,2 миллиарда. Это позволит перевезти 1 266 000 человек.

«Главное, чтобы билеты не продавали только в часы пик. Они должны поступать в продажу 1 января и заканчиваться 31 декабря», — сообщил Александр Козлов.

Кроме того, в этом году выросло количество направлений — сразу на 64. Из них 28 пока «не полетели», однако министр отметил, что этот вопрос сейчас решается в сотрудничестве с Росавиацией.