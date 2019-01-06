Преступник из Приамурья отбыл наказание в Хакасии и сразу же пошел на новое преступление

Абаканская транспортная прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 41-летнего мужчины, совершившего тяжкое преступление в день освобождения из исправительной колонии строго режима. Мужчина, являющийся жителем Амурской области, отбывал наказание в Хакасии. Там он и пошел на новое правонарушение, как только вышел на свободу.

Следствием установлено, что в день освобождения мужчина приобрел билеты на поезд и пошел гулять по Абакану. На пустыре на окраине Абакана он увидел коноплю и решил ее набрать для собственного потребления. Собрав в пакет верхушечные части дикорастущей конопли, он продолжил прогулку по городу, где на привокзальной площади аэропорта был задержан сотрудниками транспортной полиции.

Как сообщают в Абаканском ЛО МВД России, полицейские задержали мужчину за распитием пива. За нарушение общественного порядка правонарушителя доставили в служебное помещение, где в ходе проведенного досмотра полицейские обнаружили и изъяли у него наркотическое вещество растительного происхождения.

Согласно заключению эксперта вес изъятого средства составил 234 грамма. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ УК РФ – незаконное хранение, приобретение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере.

До суда амурчанин был взят под стражу. Абаканским городским судом гражданин приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, пишет ИА «Хакасия».