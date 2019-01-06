Амурчанам еще раз расскажут о мусорной реформе

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В Приамурье пройдет вторая волна встреч с населением по разъяснению новой системы вывоза и утилизации мусора. Вопрос обсудили на заседании правительства Амурской области.

Сейчас специалисты рабочей группы анализируют итоги замеров твёрдых коммунальных отходов на территориях муниципальных образований, которые прошли с 17 по 23 января. Отчет будет готов на следующей неделе.

Также на заседании рассмотрели вопрос сохранения льгот для населения. По информации областного министерства соцзащиты, более 80 % льготников Амурской области сохранят право на льготу при получении коммунальной услуги.

«Я хотел бы обратить внимание муниципальных образований и региональных операторов на необходимость усилить разъяснительную работу для населения и предпринимательского сообщества во всех СМИ. Муниципалитетам необходимо начать вторую волну встреч с населением и предпринимателями, – отметил заместитель министра природных ресурсов Амурской области Василий Офицеров. – Администрации города Благовещенска рекомендуем ещё раз с участием предпринимательского сообщества провести замеры ТКО, поскольку основные вопросы по поводу нормативов и замеров идут именно от предпринимателей города Благовещенска».

До марта 2019 года все главы муниципальных образований проведут повторный анализ схемы размещения контейнерных площадок, мест сбора мусора и графика вывоза ТКО.