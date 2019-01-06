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Девушка лишилась фаланги пальца после посещения маникюрного салона

Девушка лишилась фаланги пальца после посещения маникюрного салона
Фото: ru.depositphotos.com

Жительнице Австралии ампутировали фалангу пальца после неаккуратно выполненного маникюра. Девушка перенесла пять операций.

Стелла Фальконе (Stella Falcone) подхватила бактериальную инфекцию в результате небольшого пореза кутикулы в маникюрном салоне города Мельбурн. Девушка обратилась в больницу, где впоследствии за шесть дней перенесла пять операций. «Оборудование в маникюрном салоне оказалось не стерильно чистым, – объясняет Фальконе. – Из-за этого я лишилась фаланги пальца».

Австралийка решилась рассказать свою историю после просмотра телепередачи A Current Affair. Приглашенный гость, врач и политик Керрин Фелпс (Kerryn Phelps), заметил порез на пальце ведущей Алекс Бернхардт (Alex Bernhardt) и посоветовал ей немедленно обратиться в больницу.

После этого сотни женщин признались, что заражались инфекционными заболеваниями от непрофессионального маникюра. Так, австралийка Рита Павлис (Rita Pavlis) также лишилась части пальца после похода в маникюрный салон. «Я осталась без ногтя, когда врачи вынужденно разрезали мне палец», – вспоминает она.

Владелец салона, в который Бернхардт обратилась за маникюром, пожелал прокомментировать инцидент. По его мнению, женщина «выдумала историю», поскольку сотрудники внимательно следят за чистотой салона, сообщает GFAclaims.com.

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#жизнь #здоровье

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