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6февраля
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сегодня, 17:16 1

Большегруз дальнобойщика заглох ночью на федеральной трассе

Большегруз дальнобойщика заглох ночью на федеральной трассе
Фото: ru.depositphotos.com

В ночь с 5 на 6 февраля на федеральной трассе заглох большегруз. На 1 430 километре водитель сделал небольшую остановку и не смог завести машину. Посреди ночи он оказался на пустой дороге в Свободненском районе.

Он позвонил на единый телефон экстренных служб – 112. К месту происшествия сразу выехали пожарные Свободного на автомобиле большой проходимости.

Как выяснилось, после небольшой остановки на отдых водителю не удалось завести автомобиль: топливо перемерзло, и сели аккумуляторы. Огнеборцы отбуксировали фуру до ближайшего пункта обогрева – в придорожное кафе. Водитель в медицинской помощи не нуждался, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

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#МЧС #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • vaumov

    vaumov
    9 минут назад

    Народ я нарыл способ как без спорта и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, этo рeальнo самый лeнивый и быстрый спосoб пoхудeть и подкачаться, просто надел и включил. А сейчас его можно купить в 2 раза дешевле чем я покупал, я вот купил еще 3 на подарок. Вот подробно о нем ---- http://xx.org.ua/moipres

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