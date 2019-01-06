Большегруз дальнобойщика заглох ночью на федеральной трассе

В ночь с 5 на 6 февраля на федеральной трассе заглох большегруз. На 1 430 километре водитель сделал небольшую остановку и не смог завести машину. Посреди ночи он оказался на пустой дороге в Свободненском районе.

Он позвонил на единый телефон экстренных служб – 112. К месту происшествия сразу выехали пожарные Свободного на автомобиле большой проходимости. Как выяснилось, после небольшой остановки на отдых водителю не удалось завести автомобиль: топливо перемерзло, и сели аккумуляторы. Огнеборцы отбуксировали фуру до ближайшего пункта обогрева – в придорожное кафе. Водитель в медицинской помощи не нуждался, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

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Василий Кленин