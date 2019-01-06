Амурчанка пожаловалась правоохранителям на то, что ее избил и изнасиловал муж

В редакцию Амур.инфо обратилась жительница Благовещенска, которая утверждает, что ее избил и изнасиловал муж. Женщина проживает в селе Верхнеблаговещенское и сейчас вынуждена скрываться с детьми от супруга. Органы соцзащиты предоставили ей помещение для временного проживания.

По словам Марины (имя изменено – Прим.ред.), в браке она находится с 2016 года. Женщина с двумя детьми живет в частном доме в Верхнеблаговещенском. Супруг проживает в Тамбовке. Конфликт с мужем произошел 22 декабря 2018 года.

«22 декабря вечером по телефону у нас произошел конфликт. Он приехал, позвонил, я вышла на улицу, он стоит на крыльце. Схватил меня за одежду и скинул с крыльца, я ударилась лбом, он меня затащил в дом, давай там избивать, и ногами, и руками, и по лицу. Все это было в присутствии детей, мама моя боялась вызвать полицию. Он схватил наш столовый нож, подставил к горлу мне. Такое состояние у него было бешеное. Я на полу валялась. Потом, получается, при детях все вот это вот произошло. Видела это бабушка, потом она всю ночь плакала, не могла уснуть», – рассказала Марина.

Со слов Марины, муж велел ей и детям собрать вещи и отвез их в Тамбовку.

«Кто с ним будет в таком состоянии спорить? Мы собрались, воскресенье мы там пробыли, в понедельник он ушел на работу. И в обед приехала за нами моя мама и забрала нас оттуда, и мы тут же отправились в отдел полиции и в следственный комитет. Побои сняли, медицинскую экспертизу я прошла».

Документа с результатами осмотра врачей у Марины на руках нет. В качестве доказательств, женщина прислала в редакцию Амур.инфо ответ полиции о том, что ее заявление было зарегистрировано, материал направлен в следственный отдел по городу Благовещенску для принятия решения.

Марина также рассказала, что в январе обратилась в мировой суд с заявлением о расторжении брака.

«Мы сейчас находимся в бегах, проживаем не дома. У меня ребенок из-за этого не ходит в садик», – пояснила женщина.

Амур.инфо обратилось за комментарием в областное министерство социальной защиты. В ведомстве пояснили, что семья Марины с 15 августа 2017 года состоит на учете межведомственного консилиума по выявлению и предотвращению семейного неблагополучия, защите прав несовершеннолетних.

Ответственной организацией назначено ГАУЗ АО «Детская городская клиническая больница». «Куратором случая» выходы в семью осуществляются регулярно, согласно индивидуальной программе реабилитации.

11 декабря 2018 года семья переведена в категорию семья «группы риска».

«В связи с конфликтной ситуацией в семье (Марине – Прим.ред.) было рекомендовано обратиться в суд с исковым заявлением об определении места жительства ребенка. В январе 2019 года она подала исковое заявление в суд о расторжении брака и об определении места жительства сына с ней.

31 января 2019 года (Марина – Прим.ред) была приглашена в отдел по охране детства управления образования города, с ней проведена беседа. Она подтвердила все факты, изложенные в обращении на имя губернатора Амурской области и в СМИ. С её слов, супруг своими действиями создает угрозу жизни, здоровью и психологическому состоянию (Марины – Прим.ред) и её несовершеннолетним детям. Специалистами органа опеки предложено временное помещение для женщины и ее детей», – говорится в ответе министерства социальной защиты Амурской области.

Корреспондент Амур.инфо связался по телефону с супругом Марины. Он заявил, что у него есть аудио и видеозаписи, подтверждающие, что жена злоупотребляет алкоголем. Однако, на просьбу прислать материалы в редакцию информагентства с помощью мессенджера – попросил корреспондента Амур.инфо «положить ему денег на телефон».

«Она начала бегать по всем комиссиям, потому что я подал на лишение родительских прав. Я, во-первых, ее не насиловал, это была ложь. Ударить – да, я ее ударил за ее пьянки и за ее оскорбления. У нас произошел конфликт на улице. Я ее не избивал, а просто два раза ударил пощечину, потому что она мне позвонила пьяная, начала меня оскорблять», – объяснил свое поведение мужчина.

«Три раза детей изымали. Мы с ней совместно не проживаем, но еще расписаны с ней. Я ушел из-за ее гулянок. Мне действительно это уже надоело. Детей забрали, через неделю ей отдают детей, и через неделю опять забирают. Это нормальная мать?», – возмутился амурчанин.

«22 декабря она мне позвонила, пьяная. Она меня оскорбила, дети орут, я психанул, сел в машину, приехал. Дверь она открывает – колом. Она начала меня оскорблять такими словами, что для мужчины это неприятно, ударил ей два раза пощечину, захожу в дом, дети еще не спят. Я ей сказал: собирай вещи, дети поедут ко мне. Она плачет, орет: я с вами. Мне ее жалко. Все равно, я ее люблю. Я ей говорю, закодируйся. Она поехала со мной в Тамбовку.

27 декабря мне позвонили со следственного комитета и сказали явиться 8 января. Она подставу мутит, чтобы я не смог забрать ребенка. Сколько раз детей изымали, ни у меня детей изымали, а у нее», – рассказал супруг Марины.

Мужчина пояснил, что он бывший военный, ранее не судимый, трудоустроен. Он является отцом одного из двоих детей. Сына, 2017 года рождения, отец намерен воспитывать самостоятельно. Через суд он будет добиваться, чтобы ребенок проживал с ним.

Марина пояснила, что согласилась на переезд во временное жилье, которое ей предложили специалисты соцзащиты. От знакомых женщина с детьми планирует переехать 7 февраля. Мама Марины опровергает информацию о том, что ее дочь злоупотребляет алкоголем.

В СУ СК РФ по Амурской области пояснили, что по заявлению жительницы Благовещенска ведется доследственная проверка.