В Сети появился посмертный клип Децла

Посмертный клип рэпера Кирилла Толмацкого, более известного как Децл, был опубликован в YouTube в среду, 5 февраля. Утром 6 февраля его посмотрели более 16 тысяч человек.

Посмертный клип рэпера Кирилла Толмацкого, более известного как Децл, был опубликован в YouTube в среду, 5 февраля. Утром 6 февраля его посмотрели более 16 тысяч человек.

«Изначально по задумке этот трек, как и вся пластинка μετεμψ χωσις (Метемпсихоз – Реинкарнация (от лат. reincarnatio – «повторное воплощение»), то есть перевоплощение; также переселение душ, метемпсихоз (др.-греч. μετ-εμψ χωσις – «переселение душ»)), должен был стать частью саундтрека к фильму. Здесь он выступил в роли композитора», – говорится в описании ролика.

Кирилл Толмацкий, более известный как Децл, скончался в ночь на 3 февраля в Ижевске. Причиной смерти популярного в двухтысячные рэпера стала остановка сердца.

Музыкант скончался сразу же после своего корпоративного выступления в Ижевске. Предварительной причиной смерти Децла медики называют остановку сердца. Правда, из-за чего она произошла, до сих пор неизвестно, сообщает «Комсомольская правда».