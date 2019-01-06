В Приамурье 17 домов приобрели статус культурного наследия

В Амурской области увеличилось количество объектов культурного наследия. Такой статус получили 15 домов в Благовещенске, здание магазина в Зее и памятник в Моховой Пади. Пока специалисты выбирали, какие здания должны получить охранный статус, еще одним старинным домом в Благовещенске стало меньше.

Многие из домов амурчанам хорошо известны и воспринимались как достопримечательности. Тем не менее, статус памятников получили только сейчас. Первым в списке идет здание по Горького, 137. Оно известно тем, что там сейчас выдают загранпаспорта – здесь работает управление по вопросам труда и миграции амурского УМВД. Изначально в строении располагалось городское полицейское управление. Когда-то оно возвышалось над частной одноэтажной застройкой, а теперь потерялось среди окружающих его многоэтажек.

Еще одно административное здание – это дом городского самоуправления по адресу: улица Театральная, 55. На госохрану поставлено и бывшая гостиница «Кувшиновское подворье», а ныне – здание, где расположено амурское управление ФСБ России, по адресу: улица Пионерская, 22. Памятник культурного наследия «Амурское переселенческое управление» от обзора скрыт, ведь он расположен на закрытой территории, и в нем находится военная комендатура Благовещенского гарнизона, что находится по адресу: улица Красноармейская, 177. Сохранило свое назначение здание № 32 по улице Больничной. Изначально оно было построено как больничный корпус, а сейчас относится к наркодиспансеру.

В доме по улице Амурская, 85, сейчас вместились почти три десятка организаций, а изначально это был магазин купца Василия Косицына. Также и лавка купца Григория Ицковича, что расположена на улице Шевченко, 11, приютила целый ряд разных организаций, сообщает «Телепорт».

Остальные новые благовещенские памятники архитектуры изначально были частными жилыми домами. Так, в доме купца Владимира Лукина (улица Ленина, 61) более чем за 100 лет сменилось немало хозяев, а сейчас там расположена поликлиника. В доме купца Залетаева (улица Новая, 41) работает кожвендиспансер. Дом № 188 по улице Амурской когда-то принадлежал Эллинор Скрибанович – супруге главного бухгалтера «Торгового дома Кунста и Альберса» Германа Скрибановича. Сейчас в доме находится магазин.

Дом № 216 по Амурской принадлежал предпринимателю Иннокентию Саяпину. Теперь там находится музей имени Саяпина. Дом № 251 по Зейской, как недавно было установлено по архивным документам, принадлежал некоему Л. Н. Петрову. Кем был этот человек, пока не установили. Дом по Калинина, 29/1, изначально принадлежал купеческой дочери А. Е. Михневич.

Еще два дома «безымянные». Когда-то это были жилые, а теперь административные здания: их адреса – улица Комсомольской, 25, и улица Зейской, 138.

Еще один новый объект культурного наследия находится в городе Зея. Это здание магазина «Торгового дома "Чурин и Ко"», расположенное по адресу: улица Мухина, 192.

Кроме того, в реестр вошел памятник Героям-танкистам в Моховой Пади. Он находится в районе бывшего танкового училища.

Раньше все эти объекты находились в статусе «выявленных объектов культурного наследия». То есть, памятниками они еще не считались, но их нельзя было просто так снести или перестроить до решения специальной комиссии.

«Мы практически завершили за два года работу по переводу объектов из статуса "выявленных" в статус объектов культурного наследия, – говорит начальник государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Амурской области Виталий Ребизант. – В перечне выявленных у нас осталось всего пять объектов, работу по которым мы завершим в этом году».

Работа по выявлению и постановке на государственный учет продолжается. На заметке у специалистов еще нескольких десятков зданий, в первую очередь в Благовещенске. Сейчас эти здания не имеют никакого статуса. По факту это просто старые дома – среди них есть и деревянные, и каменные. Поскольку город стремительно развивается, отсутствие какого-либо статуса не позволяет сохранить эти здания. Поэтому Благовещенск теряет то немногое, что осталось с дореволюционного периода. Так произошло, к примеру, со зданием по улице Новой. Оно было в числе тех нескольких десятков, по которым специалисты планировали решать вопрос – давать статус «выявленного объекта культурного наследия» или не давать. Пока решали, еще одним старинным зданием в Благовещенске стало меньше.

«В течение нескольких месяцев я проходил мимо и видел, как происходит разграбление этого дома, – рассказывает житель областного центра Виталий Шабанов. – Вначале забор куда-то убрали, потом ставни, потом потихоньку начали готовить к окончательному разрушению. Возможно, кто-то понял, что если сейчас его не сломать, то потом его поставят на баланс, и дом заставят реанимировать».

Виталий уверен: «Я считаю, что биться нужно за каждое здание. В благовещенской архитектуре особняком стоит дореволюционная эпоха. В городе было много купеческих зданий, все очень сильно развивалось, потому что на севере области шла золотодобыча, мы были третьими в России по мукомольному производству. Купцы строили множество домов, и все они имеют свою привлекательность. В Благовещенске очень много таких домов, просто они разбросаны по всей площади».

Начальник государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Амурской области Виталий Ребизант отметил, что именно история с исчезнувшим зданием по улице Новой подвигла начать работу по тем нескольким десяткам домов, которые могут получить охраняемый статус. «Благовещенску не повезло, что исторический центр изначально совпал с административным и деловым, – рассуждает Виталий Александрович. – Первая волна сноса красивых деревянных зданий пошла еще в XIX веке, когда началось каменное строительство. И очень многие шикарные здания были снесены, вместо них появились хорошие каменные. Вторая волна пошла уже в годы советской власти».

Гибель домов-свидетелей истории продолжилась в 20–30-е годы, затем в городе началось массовое жилищное строительство, образовавшее целые районы однотипных хрущевок. Сейчас идет третья волна, один за другим исчезают старые кварталы. «Поэтому, я считаю, что нужно предпринять масштабную инвентаризацию и проанализировать, что нам еще необходимо сохранить», – подытожил Ребизант.

К этой работе инспекция хочет привлечь и общественность. По каждому из зданий, которые претендуют на статус «выявленных объектов», планируется организовать опрос общественного мнения: стоит ли сохранять или, может быть, то или иное здание никакой ценности не представляет и только препятствует развитию застройки. Кроме того, от амурчан ждут предложений: может быть, специалисты не знают о каком-то объекте. Это не обязательно должно быть здание, примечательное само по себе как архитектурный объект, но с ним может быть связано какое-то историческое событие.