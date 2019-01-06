На «Лыжне–2019» в Благовещенске пройдет выставка снегоходной техники

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Городское спортивно-массовое мероприятие День здоровья «Лыжня–2019» состоится в районе второго Владимировского озера. В ее рамках состоятся традиционные забеги на лыжах среди различных групп населения на дистанциях 2 019, 5 000 и 10 000 метров.

Будет проведена тренировка по лыжному спорту, где спортсмены-профессионалы покажут основные правила езды на лыжах и дадут мастер-класс по подбору спортивного инвентаря. Пройдет также выставка снегоходной техники.

Для детей будут организованы игровые площадки. Участники и зрители забега, взявшие с собой коньки, смогут покататься на катке.

Заявки, заверенные врачом, подаются в мандатную комиссию, которая работает с 6 по 8 февраля с 10:00 до 18:00 по адресу: ул. Ленина, 97 (управление по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Благовещенска), телефон 99-17-65. Кроме того, зарегистрироваться можно будет 9 февраля с 9:00 до 11:30 на месте проведения соревнования.

После заездов состоится награждение победителей и церемония закрытия. Победителей ждут традиционные кубки, медали, дипломы и призы Министерства спорта Российской Федерации, управления по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Благовещенска, а также памятные подарки от спонсоров, сообщает пресс-служба администрации города.