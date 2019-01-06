В здравоохранении Сахалина, которым заведует Алексей Пак, выявили нецелевые расходы

Фото: архив Амур.инфо

Новую областную психиатрическую больницу на Сахалине строят с 2004 года и уже потратили колоссальную сумму — 1 миллиард 50 миллионов рублей. Однако на месте будущего лечебного учреждения до сих лишь железобетонный каркас. Дирекция по строительству объектов Сахалинской области, которая курирует объект последние 4 года, не может объяснить, что сделано за миллиард. При этом в министерстве здравоохранения на вопрос, будут ли достраивать такую дорогую во всех смыслах больницу, однозначного ответа нет.

«Окончательное решение будет принято после проведения экспертизы на предмет технического состояния возведенных конструкций и возможности проведения строительства данного объекта», — отметил референт отдела материально-технического обеспечения и охраны труда vинздрава Сахалинской области Алексей Абрамочкин.

В 2018 году на сахалинскую медицину потратили 335 миллионов рублей. Значительная часть из них пошла на новый вход в местный венерологический диспансер, но он тоже превратился в долгострой.

«Внимание! Проход закрыт, ведутся строительные работы». Эта табличка, как и забор возле будущего входа, должны были исчезнуть еще в 2018 году, а у кожно-венерологического диспансера должна была появиться пристройка с центральным входом во весь корпус. Пока исчезли только деньги из областного бюджета — сотни миллионов. А пациенты по старинке пользуются дверью в торце здания.

В охинском роддоме температура в палатах не поднимается выше 12 градусов. Будущие мамы вместе с обязательным набором вещей берут с собой шапку, куртку или даже пальто. Также сообщается, что в двух больницах по приказу местного минздрава устанавливают компьютерное оборудование для диспетчерской службы скорой помощи. На это уходят миллионы рублей, а система при этом не работает, как положено.

В сюжете REN TV показаны кадры, на которых едущую на вызов машину скорой помощи тянет на тросе пожарный автомобиль, в то время как в гараже на станции стоят две неотложки, которые обошлись бюджету в 10 с половиной миллионов. Машины попали в аварии, но их не ремонтируют уже несколько месяцев. Областной минздрав передал больницам реанимобили без прав на гарантийный ремонт.

Уточняется, что в октябре 2016 года на смену бывшему министру здравоохранения, которого осудили за мошенничество, пришел Алексей Пак. Он родом с Сахалина, но карьеру свою построил в Амурской области: был сначала руководителем частной больницы, потом – главврачом областной.

В 2016 году он вернулся из Приамурья на родину и возглавил сахалинский санаторий «Синегорские минеральные воды». При этом говорится, что именно в 2016 году траты санатория на различные работы и закупки выросли почти в два раза. А как только Алексей Пак возглавил здравоохранение на Сахалине, большинство госконтрактов в сфере медицины на аукционах стали выигрывать амурские поставщики, нередко с формулировкой «единственный участник».

Как следует из выводов контрольно-счетной палаты региона, именно с 2016 года каждый второй такой контракт на ремонт заключен с нарушениями.

В день выхода сюжета в эфир – 5 февраля – был день рождения Алексея Пака, сообщило сахалинское ИА Sakh.com, которое назвало материал своеобразным ему подарком. Пак судится с этим агентством, инициировавшим петицию о его отставке. Вместе с тем, по данным ИА Sakh.com, чиновником уже давно недовольны и в самом правительстве, но «у того нашлись на тот момент могущественные покровители, которые сегодня правят в соседнем регионе, а потому начавшая было зарождаться перспектива отставки умерла в зачаточном состоянии».