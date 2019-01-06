В Сковородине мужчину осудили за угрозу смерти

В январе 2019 года 34-летний мужчина приревновал свою сожительницу. Между ними возникла ссора. Ревнивец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, схватил нож и стал угрожать женщине. Та восприняла слова угрозы реально и, испугавшись за свою жизнь, обратилась в полицию.

Заявлению женщины был дан ход, полицейские возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ – «Угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы». Холодное оружие стражи правопорядка изъяли в качестве вещественного доказательства. Расследование дела окончено. Оно направлено в суд для дальнейшего рассмотрения по существу. За содеянное амурчанин может лишиться свободы на срок до двух лет, сообщает пресс-служба областного управления МВД.

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Василий Кленин