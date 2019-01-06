Дима Билан написал книгу о самом себе

Популярный российский певец Дима Билан написал книгу, которую посвятил самому себе. Мемуары получили название «Планета Билан».

Из книги можно будет узнать о том, почему певец до сих пор не женился. Согласно опубликованной информации, Билан всегда выбирал карьеру.

Билан сожалеет, что ему так и не удалось быть одновременно внимательным мужчиной и трудолюбивым артистом. В связи с этим певец вспомнил слова своей бабушки о том, что настоящей любви, дружбе, богатству ничего не угрожает, потому что все настоящее – духовное, а не материальное. Материя не властна над духом. Билан считает, что его преданность музыке – это не ради денег, а ради любви, сообщает Life.ru.

Став знаменитым, артист заметил, что его личность претерпела существенные изменения. Если раньше он дома чувствовал себя настоящим, а на сцене просто работал, то теперь он настоящий именно на сцене, а его дом стал просто довеском к главному, что составляет теперь всю его жизнь.

Это не первая книга знаменитого певца. В 2012 году вышла автобиография «Хроники: от хулигана до мечтателя».