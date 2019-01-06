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сегодня, 15:31 1

В Благовещенске в честь Дня науки пройдет более 30 мероприятий

В Благовещенске в честь Дня науки пройдет более 30 мероприятий
Фото: www.amur.info

В преддверии Дня науки для 800 амурских школьников и студентов пройдут мастер-классы и интеллектуальные турниры – всего более 30 мероприятий. Участников праздника собирают в четверг, 7 февраля, в Благовещенском политехническом колледже.

В рамках программы пройдет КВН химиков и биологов, игра «Математическое кафе», турнир знатоков истории, мастер-классы по робототехнике, электронике, автомеханики, геодезии и другие мероприятия.

Торжественное открытие Дня науки начнется в 12:00 в актовом зале БПК, сообщает пресс-служба областного минобра.

В 2019 году День российской науки отмечается в 20-й раз. Этот праздник был установлен 7 июня 1999 года указом президента Российской Федерации в ознаменование 275-летия со дня основания в России Академии наук.

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#вузы #образование #праздники #школа

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Комментарии
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  • Вероника Н.

    Вероника Н.
    18 минут назад

    День российской науки – это, вообще-то, не "школьники и студенты", а прежде всего именно Научное сообщество области! В связи с 295-летием российской науки (от 1724 года), в Благовещенске пройдет какое-то Собрание в ОКЦ всех научных работников города и области, с приглашением кандидатов и докторов различных наук из научных учреждений, из университетов, академии и др.? Пройдет сбор-смотр научного сообщества? На этом Собрании будут отчеты, планы, награждения отличившихся? Будут как-то представлены молодые – аспиранты, магистры? Губернатор области и Министр, курирующий науку области, поделятся своим видением развития научных учреждений, вузовской науки в регионе? Кого-то из докторов наук представят к Почетным званиям (очень редко и скупо представляют!), ну, и т.д. и т.п. ? Кстати, День науки существовал и в период СССР, отмечался в третье воскресенье апреля.

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