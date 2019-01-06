В Благовещенске в честь Дня науки пройдет более 30 мероприятий

В преддверии Дня науки для 800 амурских школьников и студентов пройдут мастер-классы и интеллектуальные турниры – всего более 30 мероприятий. Участников праздника собирают в четверг, 7 февраля, в Благовещенском политехническом колледже.

В рамках программы пройдет КВН химиков и биологов, игра «Математическое кафе», турнир знатоков истории, мастер-классы по робототехнике, электронике, автомеханики, геодезии и другие мероприятия. Торжественное открытие Дня науки начнется в 12:00 в актовом зале БПК, сообщает пресс-служба областного минобра. В 2019 году День российской науки отмечается в 20-й раз. Этот праздник был установлен 7 июня 1999 года указом президента Российской Федерации в ознаменование 275-летия со дня основания в России Академии наук.

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Василий Кленин