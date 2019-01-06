Благовещенка обвиняется в краже золота в гостях

В дежурную часть полиции Благовещенска обратилась горожанка. Женщина сообщила, что у нее из квартиры пропали золотые украшения. Оказалось, к пропаже причастна гостья, которую сын заявительницы приводил домой в отсутствие матери.

Предварительно установлено, что, пока хозяйка квартиры находилась в отъезде, к ее сыну в гости приходила знакомая. Воспользовавшись тем, что молодой человек отлучился в другую комнату, подозреваемая похитила золотые украшения. Общая сумма ущерба составила 34 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили личность подозреваемой. Ею оказалась ранее привлекавшаяся к уголовной ответственности жительница областного центра, девушка 1998 года рождения. Ее задержали по месту жительства и доставили в дежурную часть полиции. Похищенное имущество она успела сдать в одном из ломбардов, а деньги потратила на собственные нужды.

По факту хищения ювелирных изделий СО МО МВД России «Благовещенский» возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Часть похищенного имущества сотрудники полиции нашли и вернули законной владелице.

В отношении задержанной избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщает амурское управление МВД России.