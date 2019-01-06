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6февраля
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сегодня, 14:20 0

Военкомат Белогорска объявил о наборе девушек-курсантов

Военкомат Белогорска объявил о наборе девушек-курсантов
Фото: ru.depositphotos.com

В Белогорске объявлен набор девушек в военные вузы. Выпускниц 11-х классов приглашают в организации высшего образования Министерства обороны РФ и федеральных органов исполнительной власти для обучения по программам с высшей военно-специальной подготовкой.

«При обращении девушкам необходимо при себе иметь медицинскую амбулаторную карту, – рассказывает старший помощник начальника отделения призыва Александр Кривонос, – естественно, главным критерием остается физическое и психическое здоровье. На первоначальном этапе всех желающих осматривают врач-терапевт и психолог, а далее уже лично я».

Девушек ждут следующие вузы: Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное училище, специальность «Информационные технологии специальной связи»; Военный учебно-научный центр ВМФ «Военно-морская академия» (филиал в Калининграде), специальность «Информационные технологии специальной связи»; филиал этого же вуза в Санкт-Петербурге, специальность «Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения»; Военная академия радиационной, химической, биологической защиты в городе Кострома, специальность «Технологии веществ и материалов в вооружении ценной технике»; Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков «Летная эксплуатация и применение авиационных комплексов»; Военная академия воздушно-космической обороны в Твери, специальность «Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения»; Военная академия ракетных войск стратегического назначения, город Балашиха Московской области, специальность «Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения»; Военная академия связи, Санкт-Петербург, специальность «Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения»; Военное училище Москвы, специальности «Перевод и переводоведение», «Экономическая безопасность». Специальности «Лечебное дело» девушек учат в Военно-медицинской академии Санкт-Петербурга.

Предварительный отбор кандидатов будет проходить в военкомате Белогорска по понедельникам, вторникам и четвергам.

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#Белогорск #военные #образование

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