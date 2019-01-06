В 2018 году больше всего подорожало жилье на вторичном рынке

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За весь 2018 год в Приамурье росли цены на жилье как на первичном, так и на вторичном рынках. Между тем, согласно данным службы государственной статистики Амурской области, больше всего в цене вырос квадратный метр именно вторичного жилья.

По данным Амурстата, в первом квартале 2018 года в среднем в регионе квадратный метр жилья на первичном рынке стоил 53,1 тысячи рублей. На вторичном его стоимость составляла 51,2 тысячи. Таким образом, по сравнению с четвертым кварталом 2017 года стоимость выросла на один с лишним процент.

Во втором квартале 2018 года стоимость жилья на первичном рынке несколько снизилась – квадрат в среднем стоил 52,2 тысячи рублей. Тогда как на вторичном рынке наметилась тенденция к росту. Там средняя стоимость квадратного метра в Приамурье выросла до 52,9 тысячи рублей, что на 3,3 % больше, чем в первом квартале.

В третьем квартале 2018 года цена на квадратный метр в новостройках снова пошла вверх и выросла по сравнению с предыдущим кварталом сразу на 4 % – до 54,3 тысячи рублей. На вторичном рынке жилье с середины 2018 года, как и прежде, продолжало дорожать и достигло к концу сентября в среднем чуть более 54 тысяч рублей за квадратный метр.

К концу 2018 года стоимость жилья на вторичном рынке вновь обогнала стоимость жилья в новостройках: на первичном рынке стоимость квадратного метра в среднем в регионе достигла 56,4 тысячи рублей, а на вторичном – 56,8 тысячи. Таки образом, рост к уровню предыдущего квартала составил 3,9 % и 5 % соответственно.

В общей сложности, исходя из открытых данных регионального органа статистики, по сравнению с началом года больше всего к концу 2018 года выросло в цене именно вторичное жилье.