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сегодня, 13:51 0

Китайский рыбак оказался в колонии строгого режима за нарушение госграницы

Китайский рыбак оказался в колонии строгого режима за нарушение госграницы
Фото: www.amur.info

В Амурской области к реальному лишению свободы осуждены граждане КНР. Осенью 2018 года они незаконно пересекли Государственную границу Российской Федерации, чтобы наловить рыбы.

Уголовное дело по части 3 статьи 322 «Незаконное пресечение Государственной границы Российской Федерации, совершенное группой лиц по предварительному сговору» рассмотрел Михайловский районный суд.

Осенью 2018 года китайские рыбаки, не имея разрешения, на моторной лодке незаконно пересекли границу. Преступные действия пресекли сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Амурской области.

В судебном заседании подсудимые полностью признали вину в совершении преступления и раскаялись в содеянном. По их ходатайству уголовное дело рассмотрено в особом порядке. Как сообщает прокуратура Амурской области, один осужденный получил восемь месяцев лишения свободы, которые ему предстоит провести в колонии общего режима.

Второму осужденному суд назначил наказание в виде года лишения свободы. Отбывать наказание ему придется в колонии строгого режима. Приговор суда еще не вступил в законную силу.

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#Китай #происшествия #суды

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