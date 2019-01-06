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6февраля
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сегодня, 13:40 2

Термометры в некоторых районах Приамурья показывают ниже минус 50 градусов

Термометры в некоторых районах Приамурья показывают ниже минус 50 градусов

В соцсетях становятся популярными фотографии уличных термометров, на которых почти не видно красного ртутного столбика. Их присылают амурчане, живущие не только в северных районах, но и в Архаре, где температура опустилась значительно ниже минус 40 градусов.

Самым шокирующим является снимок из села Усть-Нюкжа – крайнего севера Тындинского района. Здесь действительно «красной полоски» практически не видно – минус 53. «Но этот снимок мы сделали позавчера, – честно признается автор фотографии. – Сегодня у нас резко потеплело – всего минус 34 градуса».

Практически не отстает от соседа поселок Горный Зейского района – здесь на термометре кончились деления, это заметно ниже 50 градусов.

Градусник Февральска из холодного Селемджинского района на этом фоне выглядит скромно – всего 43 ниже нуля.

А вот в Экимчане – примерно минус 50.

В соседней Стойбе – немного теплее.

В поселке Новокиевский Увал Мазановского района термометр показывает минус 46 градусов.

«Хвастаются» термометрами и жители более южных районов Приамурья. Свободненский район показал свой рекорд – почти минус 50 градусов. Но, отмечают местные жители, это не является препятствием для продолжения учебы в школе: «Ученики одного из сел Свободненского района идут в школу при температуре минус 48 градусов! Занятия не отменены и даже не сокращены! Дети приходят в школу к 7:30 с жалобами на замерзшие руки со слезами на глазах. Ни администрация школы, ни отдел образования не отменяют занятия и не переносят на более позднее время. Вот такие суровые будни школьников в Свободненском районе».

В Екатеринославке Октябрьского района тоже есть свои достижения – минус 47.

И даже самая южная в Приамурье Архара показывает мороз за 40 градусов.

Фото: соцсети.

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#погода #природа

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Комментарии
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  • Alexey28rus

    Alexey28rus
    18 минут назад

    Уважаемый прокурор Амурской области. Инициируйте, пожалуйста, по материалам СМИ проверку информации о том, что занятия в школах Амурской области не отменены не смотря на такие вопиющие показания термометров. В Белогорске например для детей отменили занятия.

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    12 минут назад

    Пейте горячее молоко с маслом. И водку не остужайте на улице.

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