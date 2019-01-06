В Приамурье вдовы ветеранов Великой Отечественной войны получат квартиры

До 9 мая шесть вдов ветеранов Великой Отечественной войны переедут в новые квартиры. Обеспечение жильем обсудили на рабочем заседании правительства Амурской области.

В очереди на квартиры в Приамурье стоят шесть вдов ветеранов Великой Отечественной войны. Они обратились за соцподдержкой после 9 мая 2018 года. Женщины живут в Благовещенске, в Ивановском, Бурейском и Сковородинском районах. Все они получат квартиры до Дня Победы, сообщает правительство Амурской области.

«Учитывая преклонный возраст вдов ветеранов и их состояние здоровья, органам местного самоуправления совместно с органами социальной защиты необходимо оказать им всестороннюю помощь в подборе жилых помещений», – пояснил губернатор Василий Орлов.

Средства на приобретение квартир ветеранам выделяются с 2008 года, за это время в Амурской области жильем обеспечены 2 199 человек.

В Приамурье ведется мониторинг нуждаемости в проведении ремонта жилых помещений, в которых проживают инвалиды и ветераны Великой Отечественной. Потребность в ремонте муниципальные власти должны направить в областное министерство соцзащиты до 5 апреля.

«Нам необходимо организовать проведение текущих ремонтных работ в жилых помещениях ветеранов войны из числа тружеников тыла, вдов участников войны, несовершеннолетних узников фашизма. Эту работу нельзя останавливать. Необходимо предусматривать денежные средства на данные цели в местных бюджетах, привлекать управляющие компании, обслуживающие организации, помощь волонтеров, спонсоров», – отметила министр социальной защиты населения области Наталья Киселева.

Кроме того, в Амурской области специалисты создадут социальные паспорта ветеранов. Для этого проведут комплексное обследование условий их жизни. В паспортах будет информация о предоставлении ветеранам социальных и медицинских услуг.

В регионе планируется организовать бесплатный проезд на территории области всех ветеранов, в том числе тружеников тыла и лиц, их сопровождающих, к 75-летней годовщине празднования Великой Победы. Ранее такая возможность предоставлялась только участникам и инвалидам войны.