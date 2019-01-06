Законопроект о налоговом вычете на авто для жителей ДФО рассмотрят в Госдуме

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Жителям Дальнего Востока могут предоставить налоговый вычет на автомобили, купленные для личных и семейных нужд. Законопроект об этом рассмотрят депутаты Госдумы в среду, 6 февраля.

Как отмечают авторы инициативы, в 2017 году более 30 тысяч подписей собрала общественная инициатива об отмене ввозных таможенных пошлин на иностранные автомобили для жителей дальневосточных регионов.

«Проблема возникла в результате повышения ввозных таможенных пошлин на новые и подержанные автомобили, приобретаемые за рубежом, что привело к возникновению практики ввоза автомобилей (преимущественно японского производства) по запчастям, с последующей комплектацией их на территории РФ. Отобранные таким образом автомобили не проходят никакой сертификации и представляют опасность при их эксплуатации», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Для поддержки жителей ДФО, приобретающих автомобили за рубежом для личных и семейных целей, предлагается предусмотреть имущественный налоговый вычет, не превышающий одного миллиона рублей (выплата по нему – максимум 130 тысяч рублей). По задумке депутатов, вычет может быть предоставлен не чаще чем один раз в пять лет и только после регистрации ввезенного автомобиля в подразделении Госавтоинспекции, сообщает «Российская газета».

При этом, отмечает издание, Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал своим коллегам отклонить этот законопроект.

Однако, по мнению проректора РАНХиГС Александра Сафонова, «законодательная инициатива, направленная на поддержку возможности россиянами приобретать автомобиль за счет налоговых вычетов, безусловно должна приветствоваться». Он пояснил: «Наша страна имеет огромную протяженность, и наличие в каждой семье автомобиля, особенно в сельской местности, это жизненная необходимость. Часто именно личный транспорт позволяет доставить больных к врачу, детей в школу, а взрослым добраться до работы. По моему мнению, государство должно видеть в расширении возможностей обладания гражданами личными автомобилями инструмент повышения качества жизни». Но касаться эта льгота должна все-таки жителей всех регионов.

Сейчас россияне имеют право вернуть часть ранее уплаченного подоходного налога при покупке недвижимости, за лечение, обучение, операции с ценными бумагами, при инвестировании средств в негосударственный пенсионный фонд, на благотворительные цели.