Мороз усилится до минус 46: прогноз погоды в Амурской области на 7 февраля

Фото: Амур.инфо

7 февраля в Амурской области будет переменно облачно, местами пройдет слабый снег. Ночью в отдельных районах морозный туман. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 2-7, днем с усилением до 13 метров в секунду.

Температура ночью составит 31...36, местами – 41...46 градусов мороза. Днем уличные термометры покажут 19...24, местами будет 29...34 со знаком минус.

В Благовещенске ночью малооблачно, днем небольшая облачность, без осадков. Ветер с северо-запада разгонится ночью до 2-7, днем – до 5-10 метров в секунду. Температура ночью составит 32...34, днем – 20...22 ниже нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.

Как сообщало Амур.инфо, в ближайшие дни в Амурской области температура может опуститься до 40...45 градусов ниже нуля. В связи с этим на территории Благовещенска установлен режим повышенной готовности. Морозы усилятся под влиянием антициклона.

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