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сегодня, 12:59 0

Коммунальную аварию в благовещенском магазине прохожие приняли за пожар (видео)

Коммунальную аварию в благовещенском магазине прохожие приняли за пожар (видео)

В редакцию Амур.инфо амурчане прислали фото и видео задымления в магазине бытовой техники «Технополис», расположенном на улице Калинина. Очевидцы предположили, что в помещении начался пожар.

Однако, в МЧС эту информацию не подтвердили. Как сообщили Амур.инфо в пресс-службе ведомства, в службу спасения поступило сообщение о задымлении в магазине бытовой техники.

Пожарные выехали на место происшествия, но возгорания не обнаружили. В помещении, предположительно, произошла коммунальная авария. Сотрудники магазина вызвали сантехников и электриков.

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#происшествия

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