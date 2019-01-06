Коммунальную аварию в благовещенском магазине прохожие приняли за пожар (видео)

В редакцию Амур.инфо амурчане прислали фото и видео задымления в магазине бытовой техники «Технополис», расположенном на улице Калинина. Очевидцы предположили, что в помещении начался пожар.

Однако, в МЧС эту информацию не подтвердили. Как сообщили Амур.инфо в пресс-службе ведомства, в службу спасения поступило сообщение о задымлении в магазине бытовой техники.

Пожарные выехали на место происшествия, но возгорания не обнаружили. В помещении, предположительно, произошла коммунальная авария. Сотрудники магазина вызвали сантехников и электриков.