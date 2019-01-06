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Благовещенец обворовал знакомых женщин на 50 тысяч рублей

Благовещенец обворовал знакомых женщин на 50 тысяч рублей
Фото: www.amur.info

Житель Благовещенска занимался кражами у знакомых женщин. У одной из них, сдававшей вору комнату в квартире, он украл айфон, у другой, к которой пришел в гости, – золотые украшения. Всего он похитил ценности на 50 тысяч рублей.

Дело о кражах рассмотрел Благовещенский городской суд. Было установлено, что в сентябре 2018 года подсудимый находился в квартире по улице Амурской, где арендовал комнату. Он прошел в зал, который являлся местом общего пользования, и на полке шкафа обнаружил принадлежащую хозяйке квартиры коробку с сотовым телефоном марки Iphone 6. Телефон он положил в карман и скрылся с места преступления.

В том же месяце мужчина пришел в гости к знакомой. В ее квартире на улице Студенческой он из вазы забрал кольцо и браслет из золота.

В итоге он похитил у двух женщин вещи на 50 тысяч рублей: кольцо – стоимостью 10 000 рублей, браслет – 20 000 и айфон – 20 000 рублей.

Подсудимый свою вину признал полностью и ходатайствовал о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Помощник прокурора Благовещенска полагала возможным рассмотреть данное уголовное дело в особом порядке, без исследования доказательств с постановлением приговора без судебного разбирательства.

В результате суд признал мужчину виновным в совершении краж и по совокупности преступлений путём частичного сложения наказаний назначил ему наказание на срок два года шесть месяцев лишения свободы. С учетом еще одного приговора суда от октября 2018 года окончательно к отбытию осужденному назначили три года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Сарочка

    Сарочка
    47 минут назад

    Чмошка воришки, сиди и жри баланду, один хер на свободе тебе нечего жрать

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    37 минут назад

    СарочкаЧмошка воришки, сиди и жри баланду, один хер на свободе тебе нечего жрать


    У тебя украл? Ты чота злая, полюбила, а он рыжье закатал? Это не ОлдЛорд случаем?)))

  • foxik62

    foxik62
    25 минут назад

    Ах какой был мущина....

    Ну (не) настоящий полковник.

    Дуры,мля.

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    17 минут назад

    foxik62Ах какой был мущина....

    Ну (не) настоящий полковник.

    Дуры,мля.


    Че сразу дуры? Жадины. Хотя, наверное, и дуры тоже. Тетка если заумная, то частенько одинокая. Дурочки часто счастливые, позитивные, любимые и любящие).

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