В Амурской области отремонтируют 390 почтовых отделений

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«Почта России» планирует направить около 100 миллионов рублей на ремонт порядка 200 почтовых отделений в регионах Дальнего Востока в 2019 году. В ближайшие три года планируется обновить все почтовые отделения на Дальнем Востоке. 390 из них отремонтируют в Приамурье.

Около 2,6 тысячи почтовых отделений отремонтируют на Дальнем Востоке в ближайшие три года. Об этом ТАСС сообщил директор макрорегиона Дальний Восток «Почты России» Максим Костин.

«Формируем долгосрочную программу ремонтов, согласно которой будут переформатированы отделения. В ближайшие два-три года охватим всю сеть на Дальнем Востоке. Это около 2,6 тысячи почтовых отделений», – пояснил Маким Костин.

В Амурской области будут отремонтированы 390 отделений. Свыше 500 приведут в порядок в Приморье, порядка 290 – в Хабаровском крае. Ремонтные работы будут проведены в Магаданской области и на Камчатке. Все отделения находятся в разном состоянии, некоторым требуется срочный ремонт, отметил Костин.

В 2019 году «Почта России» планирует направить около 100 миллионов рублей на ремонт порядка 200 почтовых отделений в регионах Дальнего Востока.