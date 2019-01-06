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сегодня, 12:06 1

В Амурской области отремонтируют 390 почтовых отделений

В Амурской области отремонтируют 390 почтовых отделений
Фото: Амур.инфо

«Почта России» планирует направить около 100 миллионов рублей на ремонт порядка 200 почтовых отделений в регионах Дальнего Востока в 2019 году. В ближайшие три года планируется обновить все почтовые отделения на Дальнем Востоке. 390 из них отремонтируют в Приамурье.

Около 2,6 тысячи почтовых отделений отремонтируют на Дальнем Востоке в ближайшие три года. Об этом ТАСС сообщил директор макрорегиона Дальний Восток «Почты России» Максим Костин.

«Формируем долгосрочную программу ремонтов, согласно которой будут переформатированы отделения. В ближайшие два-три года охватим всю сеть на Дальнем Востоке. Это около 2,6 тысячи почтовых отделений», – пояснил Маким Костин.

В Амурской области будут отремонтированы 390 отделений. Свыше 500 приведут в порядок в Приморье, порядка 290 – в Хабаровском крае. Ремонтные работы будут проведены в Магаданской области и на Камчатке. Все отделения находятся в разном состоянии, некоторым требуется срочный ремонт, отметил Костин.

В 2019 году «Почта России» планирует направить около 100 миллионов рублей на ремонт порядка 200 почтовых отделений в регионах Дальнего Востока.

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#Дальний Восток

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Комментарии
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  • Мира

    Мира
    1 час назад

    мда... отделение № 7: хоть заремонтируйся. Режим работы: со вторника по субботу с 10.00 до 16.00 и обед с 13.00 до 14.00. Три человека. Накой им такой график?! Работающему человеку вообще не судьба попасть на почту, акромя субботы.

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