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6февраля
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сегодня, 12:09 19

Из-за морозов до минус 45 в Благовещенске вводят режим повышенной готовности

Из-за морозов до минус 45 в Благовещенске вводят режим повышенной готовности
Фото: www.amur.info

В ближайшие дни в Амурской области, не только на севере, но и в центральных и южных районах, температура может опуститься до 40...45 градусов ниже нуля. В связи с этим на территории Благовещенска установлен режим повышенной готовности.

О значительном снижении температуры сообщает Амурский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Морозы усилятся под влиянием антициклона.

В связи с этим городское управление по делам ГОЧС информирует о том, что на территории городского округа в этот период возможно увеличение количества аварий на объектах жизнеобеспечения населения, дорожно-транспортных происшествий, случаев травматизма и обморожения среди населения. Особое внимание следует уделять детям.

При возникновении несчастных случаев необходимо обратиться в единую службу спасения по телефону 112,сообщает пресс-служба городской администрации.

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#погода #происшествия

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Комментарии
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  • Nikodim

    Nikodim
    1 час назад

    нда, чтобы дожить до глобального потепления нужно не обморозиться.

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    1 час назад

    А в чем будет выражаться повыш. Готовн? Грелку с горячей водой будут носить с собой или ещё все серьезнее будет? Др. Димон, ты там про все в курсе)

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    1 час назад

    Nikodimнда, чтобы дожить до глобального потепления нужно не обморозиться.


    Сиди дома да бухай, с форумом знаком - все есть, все гуд.

  • Sergey_Korenev

    Sergey_Korenev
    1 час назад

    А где -45???

  • Работник ЖКХ

    Работник ЖКХ
    1 час назад

    Нужно детей дома оставить, особенно школьников младших классов. Бедные, как воробьи бегут в школу малыми перебежками чтобы не околеть на морозе.

  • Работник ЖКХ

    Работник ЖКХ
    1 час назад

    Нужно детей дома оставить, особенно школьников младших классов. Бедные, как воробьи бегут в школу малыми перебежками чтобы не околеть на морозе.

  • Одисей

    Одисей
    1 час назад

    Согласна с Работником, почему никто не думает о детях, с утра минус 32 сегодня было, а по ощущениям все -40, дети кто пешком идут в школу и обратно могут обморозится легко

  • Альбион

    Альбион
    1 час назад

    В пятницу уже отпустит , до -20

    Эти подстраховываются, видать

    Жути нагоняют

  • atasy

    atasy
    1 час назад

    В белогорске дети дома морозы переживают. Занятия в школах для нач классов отменены)

  • Одисей

    Одисей
    1 час назад

    Альбион

    В пятницу уже отпустит , до -20

    Эти подстраховываются, видать

    Жути нагоняют



    у нас на рабочем сайте до пн 11.02 стоит по ощущениям до -35



  • Разиня

    Разиня
    1 час назад

    бэдные дэтишки ... прям Лэдниковый период настал - все разом переморозились.

    в попки меньше целуйте - глядишь не обморозятся. пусть шуруют. знания получают - а то гляди какие неженки.

  • Альбион

    Альбион
    58 минут назад

    Одисей

    Альбион

    В пятницу уже отпустит , до -20

    Эти подстраховываются, видать

    Жути нагоняют



    у нас на рабочем сайте до пн 11.02 стоит по ощущениям до -35



    ощущения - это субъективно

    ЧС вводить не по ощущениям собрались)

  • DrDimon

    DrDimon
    54 минуты назад

    Одисей

    Согласна с Работником, почему никто не думает о детях, с утра минус 32 сегодня было, а по ощущениям все -40, дети кто пешком идут в школу и обратно могут обморозится легко



    Да ладно...

    А в северных районах как? Там всю зиму -40 и ниже. Вообще школу отменить?

    Лично наблюдал в Верхнезейске в -47 детвора неслась в школу. Еще и снегом друг в друга пуляли.

    А вот родителям, закутывающим свое чадо в шарф так, что одни глаза торчат, охота руки поотшибать. Вместе с головой.

    Мало того, что дышит холодным воздухом - так еще и влажным. Вот тут точно, если не до обморожения, то до простуды один тараканий шаг.

  • DrDimon

    DrDimon
    45 минут назад

    Дмитрий1

    А в чем будет выражаться повыш. Готовн? Грелку с горячей водой будут носить с собой или ещё все серьезнее будет? Др. Димон, ты там про все в курсе)



    Постановление 794 читайте. Там все написано.

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    41 минута назад

    DrDimon
    Дмитрий1

    А в чем будет выражаться повыш. Готовн? Грелку с горячей водой будут носить с собой или ещё все серьезнее будет? Др. Димон, ты там про все в курсе)



    Постановление 794 читайте. Там все написано.


    Вот спасибо, доктор). Ты чел энциклопедических знаний!

  • physic1

    physic1
    15 минут назад

    Бррр!!! Вот это ФЕВРАЛЬ начался!!!!

    А казалось после ТАКОГО января НИЧТО уже не угрожает и зиму практически пережили!!!

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    11 минут назад

    physic1Бррр!!! Вот это ФЕВРАЛЬ начался!!!!

    А казалось после ТАКОГО января НИЧТО уже не угрожает и зиму практически пережили!!!


    Дароф, физик! Ты там в глухомани не отморозился?)))

  • Oldlord

    Oldlord
    6 минут назад

    В школу дети не пойдут, зато гулять на улице будут, фиг загонишь! )))

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    3 минуты назад

    OldlordВ школу дети не пойдут, зато гулять на улице будут, фиг загонишь! )))


    Может быть, что они даже в подвале курить будут!

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