Из-за морозов до минус 45 в Благовещенске вводят режим повышенной готовности

В ближайшие дни в Амурской области, не только на севере, но и в центральных и южных районах, температура может опуститься до 40...45 градусов ниже нуля. В связи с этим на территории Благовещенска установлен режим повышенной готовности.

О значительном снижении температуры сообщает Амурский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Морозы усилятся под влиянием антициклона.

В связи с этим городское управление по делам ГОЧС информирует о том, что на территории городского округа в этот период возможно увеличение количества аварий на объектах жизнеобеспечения населения, дорожно-транспортных происшествий, случаев травматизма и обморожения среди населения. Особое внимание следует уделять детям.

При возникновении несчастных случаев необходимо обратиться в единую службу спасения по телефону 112,сообщает пресс-служба городской администрации.