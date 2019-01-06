К 20 февраля военные должны завершить работы по ликвидации затора на Бурее

Министр обороны России в национальном центре управления обороной РФ провел селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных сил. Военные обсудили в том числе ликвидацию последствий оползня на Бурее. Работы планируется завершить до 20 февраля.

Как отметил министр обороны, несмотря на сложнейшие климатические условия и отсутствие транспортной инфраструктуры, ликвидация затора проведена успешно. Гидравлическая связь верхней и нижней частей Бурейского водохранилища восстановлена. Завершение полного объёма работ планируется к 20 февраля.

На совещании Сергей Шойгу напомнил, что в результате оползня, который произошел в декабре в Хабаровском крае, была перекрыта Бурея. Ряд населённых пунктов оказался под угрозой затопления во время весенних паводков. Президент России дал поручение привлечь силы и средства Министерства обороны к расчистке русла реки. Менее чем за сутки была сформирована группировка, в которую вошли подразделения материально-технического и медицинского обеспечения, инженерных войск и войск связи Восточного военного округа.

Всего задействовано более 400 военнослужащих, около 30 единиц военной и специальной техники, в том числе пилотируемая и беспилотная авиация.

В целом на протоке военные инженеры выполнили семь подрывов. Длина канала, по данным на 4 февраля, составляла около 200 метров, глубина – 20 метров, ширина – 35. Скорость течения в протоке – 15-17 метров в секунду, объем спускаемой воды – около 600 кубических метров а секунду.

При этом пока, по информации Русгидро от 5 февраля, уровень Бурейского водохранилища ниже нормального подпорного уровня примерно на 10 метров и составляет 246,4 метра.