В селе Максимовка состоялись межрайонные лыжные соревнования

В Октябрьском районе Приамурья на территории Максимовского сельсовета состоялись лыжные соревнования. Их посвятили памяти Станислава Брянкина, погибшего в Чечне 2 июня 2012 года.

Соревнования приняли статус межрайонных, так как в них участвовали не только команды Октябрьского района – школьники из Максимовки, Восточное, Романовки, – но и лыжники из Архаринского района – Архары и Кундура, Завитинска, Новобурейского, Ромны.

Перед началом соревнований прошло построение команд в школе села Максимовка, носящей имя Станислава Брянкина. К родителям Станислава обратился глава Октябрьского района Сергей Дементьев, который поблагодарил их за воспитание сына-героя.

Гонки проходили на подготовленной лыжной трассе на дамбе в селе Максимовка. Было разыграно 14 комплектов наград по возрастным группам среди мужчин и женщин. Проведена смешанная эстафета среди участников 2000 года рождения и младше, где первое место заняли лыжники из села Романовка, второе – из Максимовки и третье место – из Восточного.