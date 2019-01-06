В Приамурье могут появиться платные дороги, не имеющие бесплатных альтернативных трасс

Во вторник, 5 февраля, в Госдуме в первом чтении приняли законопроект, который разрешает строить в районах Крайнего Севера и приравненных к ним областях платные дороги, даже если они являются единственными в регионе, и бесплатных дорог рядом нет.

В других регионах России строить платные дороги закон сейчас запрещает, если рядом нет бесплатной альтернативной трассы, сообщает издание «Настоящее время».

Как уточняют в Госдуме, на таких безальтернативных платных дорогах предусмотрен бесплатный проезд для легковых автомобилей и рейсовых автобусов.

В Амурской области к территориям Крайнего Севера приравниваются земли Тындинского, Зейского, Селемджинского, а также Мазановского и Шимановского районов.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что его целью «является создание условий для повышения уровня транспортной доступности» в районах Крайнего Севера и приравненных к ним территорий. Авторы инициативы рассчитывают, что строительство платных дорог будет вестись за счет частных инвестиций, а плата за использование этих дорог со временем позволит инвесторам окупить расходы.