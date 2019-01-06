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сегодня, 11:20 1

В Приамурье могут появиться платные дороги, не имеющие бесплатных альтернативных трасс

В Приамурье могут появиться платные дороги, не имеющие бесплатных альтернативных трасс
Фото: ru.depositphotos.com

Во вторник, 5 февраля, в Госдуме в первом чтении приняли законопроект, который разрешает строить в районах Крайнего Севера и приравненных к ним областях платные дороги, даже если они являются единственными в регионе, и бесплатных дорог рядом нет.

В других регионах России строить платные дороги закон сейчас запрещает, если рядом нет бесплатной альтернативной трассы, сообщает издание «Настоящее время».

Как уточняют в Госдуме, на таких безальтернативных платных дорогах предусмотрен бесплатный проезд для легковых автомобилей и рейсовых автобусов.

В Амурской области к территориям Крайнего Севера приравниваются земли Тындинского, Зейского, Селемджинского, а также Мазановского и Шимановского районов.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что его целью «является создание условий для повышения уровня транспортной доступности» в районах Крайнего Севера и приравненных к ним территорий. Авторы инициативы рассчитывают, что строительство платных дорог будет вестись за счет частных инвестиций, а плата за использование этих дорог со временем позволит инвесторам окупить расходы.

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#закон #российская власть #транспорт #финансы

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Комментарии
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  • Разиня

    Разиня
    15 минут назад



    безальтернативных платных дорогах предусмотрен бесплатный проезд для легковых автомобилей и рейсовых автобусов.



    Это называется - для 76% ДолбоКлюев рассказ. Прям таки бесплатный, ага - мы верим. В центре Росии такое тоже на уши вешали - а получилось - башляйте ВСЕ.

    Ну а теперь можно не торопясь посидеть над картой, покумекать где же такая дорога быстрее себя окупит? И рям паралельно основной строить - основная со временем начнёт разваливаться, денег на её ремонт из года в год находится не будет. зато все чинушы будут жирно намякивать, мол вон рядом платная есть - идите наюх жмоты. таким образом стараяч дорога превратится в подобие объездного пути (ну как в Белогорске, рядом с мостом рухнувшим), ездить по ней будет не представлятся возможным.

    А тут Инвестор как Завопит!!!!! УБЫТКИ КОЛЛОСАЛЬНЫЕ!!!! И Легковые, и Мотоциклетные, и Гужевые и пешеходы в том числе (детям до 10 лет скидка 50%) - будут башлять как миленькие если только своими копытами на дорогу зайдут.

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