В Сети появился райдер Ольги Бузовой

Телеведущая и певица Ольга Бузова планирует дать концерт в Сыктывкаре 15 февраля. Перед выступлением в Сети появился райдер певицы.

Среди обязательных требований указан автомобиль представительского класса Меrcedes, BMW или Lexus с салоном, где можно курить. Также Ольге необходимо в машине наличие охраны, элитного коньяка, энергетиков и фруктовой нарезки.

Перелёт на концертную площадку должен быть исключительно авиакомпанией «Аэрофлот». Также Бузова требует вип-проход в аэропортах вылета и прибытия. Водитель автомобиля представительского класса должен быть аккуратным, знать город и его достопримечательности.

Что касается гостиницы, то она должна быть классом не ниже пяти звёзд, а в номере люкс обязательно должны находиться минеральная вода без газа и фруктовая нарезка. Организаторы концерта также должны платить Бузовой суточные в размере семи тысяч рублей, сообщает Life.ru.

Особые требования у звезды к гримёрке. Там, кроме стандартных полотенец, воды, кондиционера, зеркала и отпаривателя должен быть личный санузел. Подкрепляться телеведущая будет чаем, мёдом, лимоном, фруктами, сырной и мясной нарезкой, соком. Среди особых предпочтений – бутылка французского или итальянского белого сухого вина, бутылка элитного коньяка и кальян на грейпфруте и миксе из лимона, апельсина и мяты.

Во время концерта Бузовой нужны как минимум четыре охранника у сцены, а также два личных телохранителя. В райдере также несколько раз отмечается, что, если одно из условий не будет выполнено, концерт может быть отменён.

В феврале 2018 года Ольга Бузова давала концерт в рамках дальневосточного тура. Звезда была удивлена теплым приемом и отметила, что такого у нее не было нигде.

В августе 2018 года в Благовещенск из Тынды приезжала двойник Ольги Бузовой, Ольга Яковлева. Девушка совместно с «Альфа-каналом» сняла клип-пародию на песню знаменитой тезки «Мало половин».