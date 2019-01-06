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Сафари-парк Приморья, где живет тигр Амур, обратился в Генпрокуратуру РФ

Сафари-парк Приморья, где живет тигр Амур, обратился в Генпрокуратуру РФ
Фото: Приморский сафари-парк

Руководитель Приморского сафари-парка Дмитрий Мезенцев направил в Генеральную прокуратуру РФ, Росприроднадзор и губернатору Хабаровского края обращение с просьбой проверить законность решения о передаче тигра Амура из Приморья в краснодарский «Парк тигров». Обращение опубликовано на сайте сафари-парка.

Ранее Евроазиатская региональная ассоциация зоопарков и аквариумов (ЕВРАЗА), реализующая программу по размножению и сохранению амурских тигров в неволе, рекомендовала «Зоосаду Приамурский», который распоряжается хищником, передать его в краснодарский «Парк тигров». Сейчас Амур находится в Приморском сафари-парке, которому его передали в 2012 году, однако, по заявлению властей Хабаровского края, пока они не видят юридической возможности оставить животное в Приморье, пишет ТАСС.

«Прошу расследовать согласованную передачу тигра Амура из Приморского сафари-парка в НП "Парк тигров" в Краснодарский край, станицу Динскую», – говорится в обращении. В нем Мезенцев заявляет, что «Парк тигров» не является подходящим местом для содержания Амура, так как «существует только на бумаге».

Ранее власти Хабаровского края, которым принадлежит тигр Амур, обратились в Министерство природных ресурсов РФ с просьбой проработать возможность оставить хищника в Приморском сафари-парке. Глава региона Сергей Фургал выступает за то, чтобы в результате споров тигр не пострадал.

Как сообщало Амур.инфо, за то, чтобы тигр остался в Приморье, выступили также власти Приморского края.

Тигр Амур и козел Тимур прославились необычной дружбой в 2015 году.

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#Дальний Восток #животные #природа #происшествия

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