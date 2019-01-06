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сегодня, 10:49 0

За 13 миллионов ж/д вокзал Тынды сделают удобным для инвалидов

За 13 миллионов ж/д вокзал Тынды сделают удобным для инвалидов
Фото: www.yaplakal.com

Акционерное общество «РЖДСтрой» объявило тендер на реконструкцию вокзала в Тынде. Объект планируют сделать более доступным для маломобильных граждан. На работы будет направлено 13 миллионов рублей.

В здании вокзала появятся более удобные тротуары с тактильной плиткой, новая дверь с пандусом для подъема кресел-колясок, устройства вызова экстренной помощи для маломобильных граждан.

Кроме этого, вокзал сделают значительно более удобным для всех пассажиров: установят электронное табло, стенд для зарядки мобильных устройств, систему навигации по вокзалу, систему справочной связи и другое оборудование, сообщает Gudok.ru. Заявки от участников тендера принимаются до 18 февраля, а 26 февраля выберут победителя.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», железнодорожный вокзал Тынды признан одним из необычных зданий такого типа в России. Его конфигурация напоминает фигуру лебедя, раскинувшего крылья. Высота «шеи» составляет 48 метров – это самый высокий вокзал на Дальнем Востоке. Здание проектировали архитекторы из Москвы. Открытие вокзала состоялось в 1986 году.

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#строительство #Тында

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