Из областной программы капремонта исключают дома, имеющие менее пяти квартир

В Амурской области дома, в которых имеется менее пяти квартир, исключены из программы капитального ремонта. Новая норма вводится на основании закона Амурской области № 315, который принят 1 февраля 2019 года.

Ранее были внесены изменения в Жилищный кодекс РФ, согласно которым по решению субъекта Федерации из региональной программы капитального ремонта могут быть исключены многоквартирные дома, в которых имеется менее чем пять квартир. В Приамурье воспользовались этой поправкой. Теперь из региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Амурской области, исключены дома, в которых имеется менее чем пять квартир.

Закон вступит в силу после опубликования, поэтому платёжные документы на уплату взносов на капремонт собственникам помещений в домах, попавших под исключение, направляться не будут с марта 2019 года.

Всего при формировании региональной программы капитального ремонта Амурской области был внесён 71 такой дом. В соответствии с законом, средства фонда капитального ремонта будут возвращены собственникам помещений в таком многоквартирном доме пропорционально размеру уплаченных ими взносов на капремонт.

Для возврата ранее уплаченных взносов, собственнику помещения в исключённом из региональной программы доме необходимо представить в Фонд заявление на возврат ранее уплаченных средств, копию паспорта собственника, документ, подтверждающий право собственности, копию ИНН, банковские реквизиты счёта, на который будут переведены денежные средства.

Однако, если ранее в доме выполнялись работы по капремонту, из уплаченной суммы будут удержаны средства, затраченные на выполнение работ в этом многоквартирном доме.

Кроме того, в соответствии с Жилищным кодексом РФ из региональной программы исключаются многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащие сносу. В этом случае средства фонда капитального ремонта используются для сноса дома по решению собственников помещений в этом многоквартирном доме.

При сносе многоквартирного дома средства фонда капитального ремонта распределяются между собственниками помещений пропорционально размеру уплаченных ими взносов на капитальный ремонт. Из выплат вычитаются денежные средства, израсходованные на снос дома и выполненные работы по капитальному ремонту общего имущества в этом многоквартирном доме, если такие работы проводились.

В 2018 году из региональной программы были исключены 68 многоквартирных домов, признанные органами местного самоуправления аварийными.

Для актуализации данных в региональной программе органы местного самоуправления обязаны проводить мониторинг технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования, сообщает Фонд капремонта Амурской области.