Бригада Горэнерго устранила порыв в Белогорске

Фото: пресс-служба администрации Белогорска

Аварийная бригада Горэнерго устранила порыв теплотрассы в Белогорске. В управление по делам ГО и ЧС сообщили, что работы завершены 6 февраля в 5 утра, подача тепла в два многоквартирных дома № 78 и 82 по улице Пролетарской восстановлена.

В 6:15 возобновлена подача электроэнергии на ТП-52, снабжающей электричеством жилой массив микрорайона Сосновка. «Бригада работала практически всю ночь. Для проведения ремонтных мероприятий в ночное время использовали световую пушку от ГО ЧС. На месте работали 6 человек и 3 единицы техники, – отметил дежурный управления. – Произведено вскрытие грунта на протяжении 10 метров. Труба диаметром около 90 миллиметров с высокой степенью износа залегает на глубине полутора метров. Порыв устранен, подача теплоносителя возобновлена в штатном режиме».

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Анастасия Болотина